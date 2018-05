Gran Premio de España de Fórmula 1: horarios y canales de TV

Este domingo 13 de abril se llevará a cabo la quinta fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1: el Gran Premio de España en el circuito de Cataluña.

La carrera se disputará desde las 8.10 am (hora peruana) y se televisará en Latinoamérica en vivo por FOX Premium Action y en directo con el acceso Premium de la App de FOX. Es España se verá por Movistar F1.

Gran Premio de España de Fórmula 1 – horarios

USA oeste 6.10 am

Cosra Rica 7.10 am

Honduras 7.10 am

Guatemala 7.10 am

El Salvador 7.10 am

Colombia 8.10 am

México 8.10 am

Perú 8.10 am

Panamá 8.10 am

USA centro 8.10 am

Venezuela 9.10 am

Paraguay 9.10 am

Bolivia 9.10 am

USA este 9.10 am

Argentina 10.10 am

Chile 10.10 am

Uruguay 10.10 am

Sao Paulo 10.10 am

Brasil 10.10 am

Reino Unido 2.10 pm

Portugal 2.10 pm

España 3.10 pm

Francia 3.10 pm

Italia 3.10 pm

Alemania 3.10 pm

Azerbaiyán 5.10 am

Gran Premio de España de Fórmula 1 – Daros

Circuito: Cataluña

Longitud: 4.665 metros

Vueltas: 66 vueltas

Ganador 2017: Lewis Hamilton

Gran Premio de España de Fórmula 1 – Hora local España

VIERNES 11

Libres 1: 11:00 – 12:30h

Libres 2: 15:00 – 16:30h

SÁBADO 12

Libres 3: 12:00 – 13:00h

Clasificación (Qualy): 15:00 – 16:00h

DOMINGO 13

Carrera: 15:10h