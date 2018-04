Gran Premio de Azerbaiyán de F1: horarios y canales de TV

El Gran Premio de Azerbaiyán se disputará este domingo 29 de abril en el circuito callejero de Bakú desde las 7.10 am (hora peruana) y será televisado por la seña de FOX Premiun Action.

Pirelli, proveedor de neumáticos para el Mundial de Fórmula 1, eligió para el GP de Azerbaiyán los compuestos blando, superblando y ultrablando, una selección que puede considerarse dos escalones más blanda que la del 2017.

El circuito de Bakú es urbano y en buena parte discurre entre edificios, con zonas a la sombra que hacen todavía más irregular la evaluación de la temperatura del asfalto.

La recta principal tiene dos kilómetros de largo, lo cual implica que las ruedas se enfrían antes de la frenada al final de la misma. Después de Spa, Bakú es la segunda vuelta más larga de la temporada.

La estrategia ganadora del año pasado incluyó tres cambios de neumáticos, el segundo bajo el coche de seguridad y el tercero con la bandera roja. El australiano Daniel Ricciardo ganó tras haber partido décimo en la parrilla, con una estrategia superblando-blando-superblandosuperblando.

Gran Premio de Azerbaiyán – Horarios en el mundo

USA oeste 5.10 am

Cosra Rica 6.10 am

Honduras 6.10 am

Guatemala 6.10 am

El Salvador 6.10 am

Colombia 7.10 am

México 7.10 am

Perú 7.10 am

Panamá 7.10 am

USA centro 7.10 am

Venezuela 8.10 am

Paraguay 8.10 am

Bolivia 8.10 am

USA este 8.10 am

Argentina 9.10 am

Chile 9.10 am

Uruguay 9.10 am

Sao Paulo 9.10 am

Brasil 9.10 am

Reino Unido 1.10 pm

Portugal 1.10 pm

España 2.10 pm

Francia 2.10 pm

Italia 2.10 pm

Alemania 2.10 pm

Azerbaiyán 4.10 am

Gran Premio de Azerbaiyán – Transmisión de TV

Una carrera ideal para los fanáticos de la velocidad, el Gran Premio de Azerbaiyán, en la capital del país, acoge el circuito más rápido del campeonato en un diseño realizado por el famoso arquitecto de pistas de la Formula 1, Hermann Tilke. La experiencia completa empezará con la primera práctica en la madrugada del viernes 27 de abril, a las 4 am (hora peruana), seguida de la segunda práctica, el mismo viernes a las 8 am, todo por FOX Premium Action y en directo con el acceso Premium de la App de FOX.

Ya el sábado 28 de abril, la tercera y última practica empezará a las 5 am, seguida de las clasificatorias a las 8 am por FOX Premium Action y en directo con el acceso Premium de la App de FOX.

La carrera será el domingo 29 abril, a las 7 am (hora peruana) y también se televisará por FOX Premium Action y en directo con el acceso Premium de la App de FOX.