Valtteri Bottas vence en el Gran Premio de Abu Dabi, el último del 2017

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) ganó este domingo el Gran Premio de Abu Dabi, la vigésima y última prueba del Mundial de Fórmula 1, que se disputó en el circuito de Yas Marina de la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Bottas se impuso por delante de su compañero inglés Lewis Hamilton (que hace un mes ya había celebrado su cuarto título mundial, en Ciudad de México) y del alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que concluyó tercero y de esta forma mantuvo el segundo puesto en el certamen.

El finlandés, que había arrancado desde la ‘pole’, logró su tercera victoria en Fórmula Uno, asimismo la tercera del año, después de las que logró en el circuito del anillo olímpico de Sochi (Rusia) y en el Red Bull Ring de Spielberg (Austria).

El español Fernando Alonso (McLaren-Honda) acabó noveno una prueba en la que su compatriota Carlos Sainz (Renault) tuvo que abandonar, por culpa de que, al cambiar neumáticos, le colocaron mal el delantero izquierdo, que prácticamente se le salió nada más regresar a pista.

Kimi Raikkonen (Ferrari) fue cuarto en Yas Marina, donde se aprovechó de la retirada de Daniel Ricciardo (Red Bull) para arrebatarle la cuarta plaza final en el Mundial al australiano.

El también finlandés cruzó la meta por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull) y del alemán Nico Hülkenberg (Renault), sexto en una carrera en la que el mexicano Sergio Pérez (Force India) finalizó séptimo, idéntico puesto que ocupó en la general final del Mundial.

‘Checo’ batió de nuevo a su compañero francés, Esteban Ocon, que finalizó octavo en Abu Dabi.

En la última carrera antes de retirarse (por segunda vez) de la Fórmula Uno, el brasileño Felipe Massa (Williams) puntuó, al acabar décimo este domingo en Yas Marina.

