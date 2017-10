Continúa la revolución en la Fórmula 1: ahora negocia con Netflix para la temporada 2018

Desde que Liberty Media tomó las riendas la Fórmula 1, diversos cambios se presenciaron en la máxima categoría del automovilismo, que no han hecho más que acercar al público con los pilotos y escuderías.

No hace mucho el exmonarca del deporte Bernie Ecclestone se había mostrado en contra de los cambios aduciendo que “prefería a un tío de 70 años con mucho dinero” que a un hincha joven que no “puede comprar un Rolex”.

“No me interesan Twitter ni Facebook, nada de ese sinsentido. Lo he intentado, pero soy demasiado anticuado. No sé qué quiere eso que llaman la ‘nueva generación’”, remataba el inglés.

Pero todo tiene un final. Y la era Ecclestone tuvo el suyo cuando Liberty Media le compró sus acciones a quien había llevado la Fórmula 1 a lo más alto, pero que en los últimos años no había podido manejarla.

La empresa estadounidense colocó como nuevo presidente de la Fórmula 1 a Chase Carey y lo rodeó con un personal renovado, que se enfocaría en la era moderna buscando mayor presencia en redes sociales y la captación del público Millennials, características típicas del automovilismo norteamericano que tanta pasión genera en Estados Unidos.

Así fue que hace unos meses la Fórmula 1 llegó a un acuerdo con Snapchat, no sin llevar a cabo el evento más grande de la categoría sin ser precisamente una carrera, el F1 Live London.

Siguiendo ese camino, ahora Netflix sería el nuevo aliado y antes de fin de año se daría a conocer un convenio para llevar a miles de hogares la temporada 2018.

Así lo dio a entender esta semana Sean Bratches, director comercial de la Fórmula 1 y director comercial de Liberty Media, quien aseguró en conferencia de prensa previo al Gran Premio de Las Américas que se está negociando un acuerdo de la plataforma de contenido multimedia.

“Liberty Media siempre se ha centrado en la expansión de los servicios multimedia. Creemos que en el mundo de hoy necesitamos una mayor apertura a internet y en este sentido tenemos proyectos en proceso. Estamos discutiendo con Netflix sobre una asociación de 2018, pero por el momento no puedo agregar nada”, comentó Bratches.

Así las cosas, la Fórmula 1 sigue por el buen camino para recuperar el posicionamiento de antaño, que la hizo tan popular en todo el mundo.