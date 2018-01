El drama del Team Proraid Perú en el Dakar 2018: encontrar un batería en el desierto

Una de los coches del equipo peruano Team Proraid Perú casi se va de competencia este lunes durante la tercera etapa del Dakar 2018.

En pleno desierto de Pisco, la Toyota Hilux del chileno Juan Carlos Vallejo y su navegante peruano Leonardo Baronio quedó varada a la espera de una batería que pueda ayudarlo a volver a carrera.

Pasaron los minutos y ningún vehículo se paraba a ayudar hasta que llegó desde algún lugar la batería para que la dupla de Proraid vuelva a carrera.

El video de lo sucedido fue publicado en la cuesta oficial de Twitter del Dakar y en cuestión de minutos se viralizó. Aquí te lo dejamos, así que o te lo pierdas.

Discover the epic story of the day with @Motul

Finding a battery in the desert. Impossible? Not at all!

// Descubre la historia épica del día junto a Motul

Encontrar una batería en el desierto. ¿Imposible? ¡Para nada!#EpicStoryByMotul#Dakar2018#DakarPerú2018pic.twitter.com/xCMidMku1D

DAKAR

RALLY