El Dakar de los pobres: duras exigencias para los 28 pilotos que no tendrán asistencia

Además de las grandes marcas como KTM, Honda, Yamaha, Peugeot, Toyata y Mini, entre otras, que cuentan con un gran equipo de organización y los mejores pilotos del mundo pagados y preparados, hay quienes se han embarcado en el Dakar 2018 con solo su moto y un maletín de herramientas.

Se trata de los denominados pilotos ‘heroes’ sin asistencia, quienes solo llevan un baúl con sus pertenencias y repuestos para toda la carrera, y tienen prohibido recibir cualquier tipo de ayuda que no sea la de pilotos de su misma modalidad.

Para el Dakar 2018 son 28 pilotos de competirán bajo estas duras exigencias. Resalta la presencia del francés Olivier Pain, antiguo piloto de Yamaha, quien ha participado en diez ediciones del raid, de las que cinco las terminó entre los diez primeros.

En la edición 2017 del Dakar llamó la atención la participación del boliviano Danny Nogales, quien llegó al rally con una moto prestada y solo unos cuantos auspicios de pequeñas empresas de Cochabamba, ciudad donde nació.

“Sé que no cuento con mucho apoyo, me están colaborando empresas pequeñas. La empresa naviera holandesa SDW Shipping permitió que participara porque me prestó la moto, es mi único auspicio mayor”, contó el piloto tras unas imágenes viralizadas en las que se le vio embarrado de lodo de la cabeza hasta los pies.

“Es cero kilómetros que la hicieron fabricar para mí. Tiene un valor de 35.000 euros y al finalizar tengo que devolverla en buen estado. Si ocurriera algo, tendría que pagarla”, remataba Danny Nogales.

Tras conocer su caso, el vicepresidente boliviano Alvaro García conversó la prensa y manifestó su deseo de enviar ayuda al deportista.

“No queremos que esto se vuelva a repetir y veremos que el siguiente año tenga una colaboración, porque es una locura correr sin apoyo”, declaraba a los periodistas, quienes más tarde daban a conocer que la alcaldía de Cochabamba había recaudado unos 4.400 dólares para entregárselos a su madre.

Para el Dakar 2018, Danny Nogales llega con una equipación a la altura; sin embargo, como él en su momento, aún hay muchos que se aventuran a vivir una experiencia inolvidable en solitario.