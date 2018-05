¿Cuánto ganará Perú por ser anfitrión del Dakar 2019?

Amaury Sport Organisation (ASO), empresa que organiza el Rally Dakar, dio a conocer este viernes que la edición del 2019 se correrá únicamente en el Perú.

A diferencia de años anteriores, esta vez la prueba tendrá solo diez etapas. La jornada de descanso sería probablemente en Arequipa y, según declaraciones del director Etienne Lavigne, esta sería la edición “más africana” del Dakar.

Perú acoge la integridad del rally después de que los problemas presupuestarios disuadieran a Bolivia, Chile y Argentina, que por vez primera en un decenio no verá pasar la caravana del rally más famoso del mundo.

Para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, el interés del país de formar parte de la competencia respondió a los importantes beneficios logrados con la última edición del Dakar.

Así las cosas, se conoció que este 2018 Perú invirtió US$ 6 millones y obtuvo entre US$ 300 y US$ 350 millones solamente en impacto publicitario internacional.

Cifras similares se esperarían para el 2019.

“Las regiones por donde pasó el Rally Dakar se beneficiaron. Por ejemplo, el movimiento de personas se incrementó, beneficiándose el sector hotelero, así como actividades relacionadas con el transporte, alimentos y bebidas, entre otros sectores”, dijo al respecto el ministro Roger Valencia.

DATO

El lunes 4 de junio se realizará el Dakar Tour en Perú, que servirá para presentar la competencia de manera oficial en el país.