Perú es confirmado en el recorrido del Dakar 2019

Perú es el primer país confirmado para el recorrido del Dakar en su edición de 2019, la cuadragésima primera edición de la carrera y la undécima que se celebrará en Sudamérica, anunció este viernes en redes sociales la Amaury Sport Organisation (ASO), empresa organizadora de la prueba.

A falta de desvelarse el trazado completo de la próxima edición, los organizadores manifestaron en enero que mantenían contactos con allegados al presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, y un interés de Ecuador, sin olvidarse de Argentina y Bolivia, ambos presentes en el rally en las últimas cinco ediciones.

Será la cuarta ocasión en que el Dakar pase por Perú, tras las ediciones de 2012, 2013 y 2018, en las que Lima albergó la meta la primera vez y la partida en las últimas dos.

Este año el Dakar tuvo seis etapas por las dunas del desierto peruano que finalizaron en las ciudades de Pisco, San Juan de Marcona y Arequipa.

En la arena de Perú abandonaron la carrera algunos de los favoritos para ganar el rally como el británico Sam Sunderland (KTM) en motos, el piloto de coches español Joan ‘Nani’ Roma (Mini) y el francés Sébastien Loeb (Peugeot).

Exclusividad : Perú en el programa del #Dakar2019



¡Comparte si no puedes esperar ver las dunas peruanas en 2019!

#Dakar2019pic.twitter.com/tUTmPP9RPW

