Dakar 2018: quiso que lo remolquen, pero terminó dando 10 vueltas de campana

Los primeros días del Dakar 2018 han sido tortuosos para muchos pilotos, sobretodos para lo que por primera vez visitaban los desiertos del Perú.

Uno de ellos fue el Roberto Recalde, quien tenía a su camioneta Isuzu atrapada en un mar de arena, por lo que decidió recurrir a la ayuda de un colega.

La idea era remolcar el vehículo hasta un lugar más firme; sin embargo, este terminó dando hasta diez vueltas de campana.

Afortunadamente el paraguayo Roberto Recalde y su copiloto salieron ilesos; sin embargo, la camioneta perdió la tracción trasera.

El video de lo sucedido fue publicado en redes sociales y en cuestión de minutos se viralizó. Aquí te lo dejamos, así que no te lo pierdas.

You definitely do NOT want to end up in the same situation as Roberto Recalde

// NUNCA quieres encontrarte en la misma situación que Roberto Recalde. #Dakar2018#DakarPeru2018pic.twitter.com/1ftXRNWK2g

