Nostalgia argentina por nueva presencia de un Rastrojero en el Dakar 2018

En pleno mandato de Juan Domingo Perón, un un proyecto impulsado por la empresa estatal IME (Industrias Mecánicas del Estado) llamó la atención en todo Argentina. Se trataba de la creación de una camioneta pickup para uso de campo.

Así nació el Rastrojero, un vehículo que debe su nombre a su único (por ese entones) uso: andar por el rastrojo del campo, es decir, por los residuos de las cosechas.

La producción empezó convirtiendo tractores Empire que sobraron de la Segunda Guerra Mundial y tras estrenarse en 1952, la venta se masificó por todo el país en un par de años.

Pasó el tiempo y durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, la empresa IME fue liquidada.

La firma Lo Giudice-Pace adquirió los bienes de IME. Los Rastrojero pasarían al ámbito privado; sin embargo, problemas en permisos y trámites hizo que la producción disminuya y termine por esfumarse.

Décadas mas tarde, este icónico vehículo se convertiría en una de las mayores atracciones del Dakar, sobretodo en la Argentina. El empresario cordobés José Blangino decidió armar un prototipo con carrocería de Rastrojero para correr la edición del 2017 y fue todo un boom

“Nunca imaginé que por el hecho de correr con un vehículo carrozado como un Rastrojero, iba a tener tanta repercusión entre el público y en los medios. Cuando uno está compitiendo no lo vive tanto, pero con el correr de las etapas, empecé a sentir el cariño del público, que me pedían sacarse fotografías y me daban permanente apoyo. Allí me dí cuenta que algo pasaba con ese auto y el sentimiento que despertaba en la gente”, contó el piloto argentino en los días previos al Dakar 2018.

“Para el 2018, hicimos una pasada en limpio al Rastrojero, pero sin modificar nada en especial y saldremos con mi nuevo navegante a dar la vuelta. Quiero tener la satisfacción de llegar a mi Córdoba querida en el final y compartir el esfuerzo con toda mi familia que tanto me apoya”, puntualizó.

Con su típico color amarillo fosforescente y el número 344, veremos al Rastrojero de clase 4×4 Essence hacer historia nuevamente.