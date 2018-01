Nani Roma queda fuera del Dakar 2018 tras sufrir un accidente

Nani Roma (Mini) se retiró este lunes del Rally Dakar 2018 tras sufrir un aparatoso accidente durante la tercera etapa en el que su coche dio varias vueltas de campana mientras rodaba a gran velocidad por las dunas del desierto de Perú.

El piloto español ha sido evacuado de emergencia a una clínica de Lima desde las inmediaciones de las ciudad de Ica, donde terminaba el tramo cronometrado de la tercera etapa, que se disputaba entre los municipios peruanos de Pisco y San Juan de Marcona.

Los médicos han determinado en una primera evaluación que Nani Roma no se encuentra en las condiciones óptimas para continuar la carrera y será sometidos a más exámenes en la capital peruana, a unas cuatro horas de carretera del lugar donde se accidentó.

El accidente ocurrió a pocos metros del final de la especial del día, que tenía 296 kilómetros cronometrados con un recorrido eminentemente sobre dunas.

Aunque el copiloto de Nani Roma, Álex Haro, se encuentra aparentemente en buen estado y puede conducir el automóvil hasta el final de la etapa, es necesario que el piloto también esté dentro del coche para que la organización pueda dar al catalán la etapa como completada.

Nani Roma suffered a nasty crash. Fortunately, he was able to complete the stage and was quickly attended by the staff of the #Dakar2018.

// El campeón español Nani Roma sufrió un accidente muy serio. Afortunadamente, pudo completar la etapa y fue rápidamente atendido. pic.twitter.com/bcqdlSwTd2

DAKAR

RALLY