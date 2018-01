Dakar 2018: Joan Barreda abandona tras presenta problemas físicos

Joan Barreda abandonó este miércoles el Dakar 2018 al presentar problemas físicos en la undécima etapa, cuando marchaba en la segunda posición de la clasificación general del rally.

El español comenzó la etapa, entre Belén y Chilecito (Argentina), aparentemente muy cansado, ya que arrastraba dos lesiones, una en la mano izquierda y otra en una rodilla, producida durante una caída de hace cuatro días, en la séptima etapa.

Barreda se desvió de la ruta del día, de 485 kilómetros, de los que 280 eran cronometrados, para dirigirse a un punto médico en Fiambalá, punto de llegada de la etapa, antes de comunicar su abandono.

A la altura del kilómetro 98 de la especial del día alertó a la organización de un accidente con lesiones, al pulsar el botón rojo que llevan todos los pilotos en sus motos, pero instantes después reanudó su marcha y buscó ayuda médica, según informó la organización del Dakar.

Joan Barreda went as far as possible before his injuries forced him to withdraw from the #Dakar2018

// @joanbangbang88 siguió en carrera lo más lejos posible hasta que sus lesiones lo obligaran a retirarse del #DakarArgentinapic.twitter.com/3D8BqSUD6R

