Chavo Salvatierra en el Dakar 2018: resultados y clasificaciones

El Chavo Salvatierra consiguió en la última edición del Dakar el resultado que fue a buscar: meterse entre los diez primeros de la clasificación general en la categoría Motos.

El ídolo boliviano participa en su octava participación con el número 11 a bordo de una KTM 450 Rally.

El Campeón Mundial de Cross Country en 2013, que este año disputó la Baja Inka en Perú, quiere seguir en ascenso y ahora aspira a meterse entre los cinco primeros, aunque reconoce que hay una gran competencia de pilotos muy rápidos.

“El Dakar 2017 me permitió cumplir mi objetivo de estar en el top ten de las motos. La gran dificultad estuvo en la navegación. El nivel de los competidores es muy alto, por lo que no se pueden cometer errores y hay que ir atacando siempre. A nivel deportivo este año corrí la Baja Inka, una carrera que resultó muy linda, disputada por las dunas de Perú, y que me sirvió como preparación”, declaró hace unos días el Chavo Salvatierra.

“Respecto a la moto, hemos hecho algún desarrollo especial y la probaré tres semanas antes del Dakar. Luego de esos ensayos, ya solo quedará esperar la largada. El objetivo será mejorar ese décimo lugar del año pasado, pero habrá mucha competencia, entre Sam (Sunderland) Toby Price y el resto de los pilotos que son muy rápidos y que tienen un nivel altísimo”, agregó.

Historial Dakar del Chavo Salvatierra

2017: Moto/ 10º

2016: Moto/ 21º

2015: Moto/Abandono etapa 5

2014: Moto/ 14°

2013: Moto/ 29°

2012: Moto/ 31°

2011: Moto/ 36°

Con información de Dakar.com

Sobre el Dakar 2018

Será la décima ocasión que el Dakar se lleve a cabo en Sudamérica después de que problemas de seguridad obligasen a trasladar la prueba del norte de África, será más densa, más larga de lo habitual, con salida en Lima, descanso en La Paz y llegada en la localidad argentina de Córdoba, considerada la capital del motor de la región.

De entre las 14 etapas, destaca la dureza de la quinta, entre San Juan de Marcona y Arequipa, en las que los pilotos se enfrentarán a montañas de dunas durante 30 kilómetros.

DATOS :

El 6 de enero próximo, el Rally Dakar se lanzará desde Lima en la tercera visita que efectúa a un país que lo acogió en las ediciones de 2012 y 2013, pero que se había ausentado desde entonces.

En Perú tendrán lugar seis etapas; luego la competencia pasará por quinta vez por territorio boliviano y acabará en la ciudad argentina de Córdoba, después de 14 etapas, dos más que en la anterior edición.

Por tercer año consecutivo, Chile, que estuvo en las siete primeras ediciones pero se retiró de la octava, no figura en el tránsito del rally.

Tampoco repite Paraguay, que en este 2017 se convirtió en el quinto país sudamericano en inscribir su nombre en la leyenda del Dakar.

En la edición del 2017 participaron más de 500 pilotos, entre motos, quads, coches y camiones, de 60 nacionalidades.

Huancavelica, Ayacucho y Puno también será parte del Dakar, pero como parte del recorrido de las etapas, es decir no habrá descanso en estas ciudades.

Etapas del Rally Dakar 2018

1° Lima – Pisco – 272 km (31 de especial) – 6/1

2° Pisco – Pisco – 278 km (267 de especial) – 7/1

3° Pisco – San Juan de Marcona – 502 km (295 de especial) – 8/1

4° San Juan de Marcona – San Juan de Marcona – 444 km (330 de especial) – 9/1

5° San Juan de Marcona – Arequipa – 932 km (267 de especial) – 10/1

6° Arequipa – La Paz – 758 km (313 de especial) – 11/1

DESCANSO

7° La Paz – Uyuni – 726 km (425 de especial) – 13/1

8° Uyuni – Tupiza – 584 km (498 de especial) – 14/1

9° Tupiza – Salta – 754 km (242 de especial) – 15/1

10° Salta – Belén – 795 km (372 de especial) – 16/1

11° Belén – Chilecito – 746 km (280 de especial) – 17/1

12° Chilecito – San Juan – 791 km (522 de especial) – 18/1

13° San Juan – Córdoba – 927 km (368 de especial) – 19/1

14° Córdoba- Córdoba – 284 km (119 de especial) – 20/1