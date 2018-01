Carlo Vellutino será el piloto peruano mas experimentado en el Dakar 2018

Este 6 de enero se da la partida desde el Pentagonito del Rally Dakar 2018, la prueba off road más dura del mundo. La competencia será doblemente especial: se cumple la edición número 40 y además, retorna al Perú tras cinco años de ausencia.

La representación nacional estará muy nutrida y dentro de los principales pilotos, se encuentra Carlo Vellutino. Esta será la novena participación de Vellutino en la categoría motos, lo que se le significa ser el más ‘dakariano’ de los peruanos. En la última edición de este 2017, fue el único blanquirrojo en la categoría motos y finalizó en la posición 79 de un totoal de 146 que fueron de la partida.

Este 2018, conducirá una espectacular moto KTM 450 Rally, asistido por el prestigioso equipo internacional X-Raids. Gracias al apoyo de Clear, Motul, Socopur, Ligabue, Alpinestar, Terra Explorer Perú y Casa Andina, estará nuevamente en partida, esta vez identificado con el número 74.

“El Dakar pasado me gustó más que la edición 2016. Llegué bien preparado y me gustó porque hubo mucho ‘fuera pista’. También me pareció bueno el paso por Bolivia, pese a las lluvias. Para este nuevo Dakar he entrenado mucho y tendré una moto KTM 450 Rally nueva, que ya llegó a Lima. La preparación es la de fábrica, solo he modificado la suspensión, y la asistencia será de X-Raids, lo que me da mucha tranquilidad. Mi objetivo como siempre es llegar. No pretendo una posición determinada, yo no soy un piloto profesional”, contó Carlo Vellutino.

“Quiero llegar bien y sano y si estoy a mitad de tabla, eso es suficiente para mí. Me entusiasma mucho la largada desde Lima, que nos facilita mucho la logística a todos y además porque durante 2 ó 3 días hay mucha gente alrededor, encuentro familiares, amigos y gente que me saluda en el bivouac en cada llegada de etapa. Además este año no seré el único representante peruano, ya que habrá 5 o 6 compatriotas en moto, todos muy enfocados”, agregó