Carlo Vellutino fue rescatado en un helicóptero y abandonó el Dakar 2018

Carlo Vellutino, hasta hace poco el mejor motociclista peruano en el Rally Dakar 2018 a bordo de una KTM 450, debió abandonar la competición al iniciar la séptima etapa.

El piloto nacional contó este sábado que hace dos días se encontraba remolcando a una motocicleta de un competidor cuando esta cayó y lo arrastró a los rieles de un tres.

Las costillas de Carlo Vellutino quedaron afectadas y este sábado no pudo seguir en carrera.

“Hace os días remolqué a otra moto que estaba con el motor malogrado. Estaba lloviendo, veníamos bien hasta que nos encontramos con un cruce de rieles de tren que estaban en diagonal a la pista y la moto a la que remolcaba, se resbaló al pisar los rieles mojados y se cayó. Esta caída me jaló también, cayéndonos los dos a casi 80 km/hr”, se lee en la cuenta de Facebook de Carlo Vellutino.

“En esta caída tuve un golpe muy fuerte en las costillas, pero pensé que en el día de descanso que tendríamos en La Paz me pasaría el dolor pero no fue así”, agrega.

“Hoy sábado, al entrar en la etapa La Paz-Uyuni, después de un enlace de casi 300 km, en el kilómetro 15 el dolor se puso demasiado fuerte, al punto que casi no podía andar. Y es así que no me quedó más remedio que apretar el temible botón rojo del iritrack y llamar al helicóptero”, puntualizó.

Rescate de Carlo Vellutino