A puertas de un nuevo clásico del fútbol peruano, Aldo Corzo recordó que anotó el primer gol en la victoria de Universitario ante Alianza Lima por 2-0 en 2020. En dicha oportunidad, el partido se jugó solo con público crema en el Estadio Monumental. Justamente, ese escenario y la asistencia de los fanáticos merengues se repetirán este domingo.

“¡Qué bestia! Es un lindo gol por la coyuntura del momento y del equipo. Era un sueño. Nunca había marcado en un clásico. Había sido figura antes, pero era la primera vez que anotaba”, señaló el lateral derecho en declaraciones a las redes oficiales de la ‘U’.

Luego, revivió que tomó mesura en su celebración debido a que el compromiso marchaba en el minuto 27. “Recuerdo que no me trepo porque si no me sacan amarilla. Quería celebrarlo con la trinchera, pero una tarjeta en el partido tiempo era complicado”, añadió.

“Dios quiera que se pueda repetir (el triunfo) este domingo que viene. Se juega un clásico con gente luego de dos años. Será un lindo día para ambos equipos, pero espero que sea más para nosotros”, añadió.

Asimismo, mencionó que si logra marcar un gol en esta oportunidad, protagonizará un eufórico festejo. “Esta vez me llega la amarilla si es que pasa. Me trepo nomás”, resaltó Aldo Corzo. Además, envió un mensaje a la hinchada crema: “Vamos a llegar bien. Optimista y siempre con fe”.

Universitario vs. Alianza Lima se enfrentarán este domingo y el lateral derecho del cuadro crema resaltó el regreso del público a las tribunas en un clásico luego de dos años. (Video: GOLPERÚ).

¿Cómo marcha Universitario?

Universitario llega motivado tras vencer de visita (2-1) a Ayacucho FC y con ese resultado escaló hasta el quinto puesto con 16 unidades. De conseguir un triunfo ante Alianza Lima, el cuadro crema se metería en la pelea por la Fase 1 del torneo peruano.