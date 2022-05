Tras el potente temblor de magnitud 5,5 que sacudió la capital del Perú la tarde el jueves 12 de mayo, la anciana Carmen Marcelina Ferrer Loreña es una de las personas afectadas por el movimiento telúrico debido al desprendimiento de las pircas (construcción rústica con piedras) que fueron colocadas como base de su vivienda instalada a faldas de un cerro de San Juan de Lurigancho.

Desde la asociación de vivienda ‘Jesús de Nazareth’, situada en la zona de Casa Blanca en el citado distrito, la señora de nombre Gladys pidió ayuda para su vecina adulta mayor y a otro ciudadano afectado con la caída de las piedras. Mencionó que es la primera vez que ocurre un deslizamiento de pircas en ese lugar tras un sismo.

“ Empezó a moverse y pensé de que iba a pasar de inmediato como siempre, pero empezó fuerte a moverse y me quedé fría y no podía moverme para acá ni para allá . Yo vivo con mi pareja, que recién ha llegado de la selva”, señaló Carmen Marcelina, la anciana y dueña de la casa, cuyas pircas se desprendieron.

La mujer de 72 años dijo que necesita apoyo para arreglar su vivienda que ha quedado al aire y pone en riesgo su integridad. “Necesito colaboración por lo menos para sacar la piedra y algún material que me puedan donar para levantar como muro de contención”, agregó.

La damnificada dijo que estaba angustiada durante el temblor de 5,5. “Me he quedado asustada, ahí me quedé. Se viene el techo, mi mala hora será, dije. Mi corazón se empezó a sacudir. De repente me desmayo aquí”, agregó.

Uno de los afectados

Un vecino de la señora Carmen Ferrer identificado como Marco Huaccho contó que las piedras que se desprendieron de la casa de la adulta mayor afectaron su vivienda hecha de madera. Mencionó para Canal N que uno de sus electrodomésticos como la refrigeradora ya no funciona.

Señaló que él se dedica a la venta de salchipapa y hamburguesas por lo que necesita apoyo para poder arreglar su refrigeradora que le permite preservar los alimentos que usa a diario como insumos para su negocio y para la alimentación de su familia.

“Nosotros nos encontrábamos descansando cuando el temblor primero fue despacio no salimos, pero cuando empezó a ser fuerte y escuchamos el sonido de la pirca que se había salido, ahí ya salimos, y después vimos que rompió la madera y el primer impacto con la ladera que ya no funciona. Rompió todo”, señaló Huacho.

Pidió que la Municipalidad de Lima y la comuna San Juan de Lurigancho les brinden atención y la construcción de una ruta de evacuación ante sismos. Para cualquier tipo de ayuda puede comunicar al número: 990-138107.

VIDEO RECOMENDADO

Sismate no funcionó en sismo de Chilca.