Victoria, una ciudadana mexicana, criticó la situación de esta mañana debido a la huelga de controladores aéreos que provocado la cancelación de vuelos en las primeras horas del Jueves Santo. La ciudadana extranjera se vio afectada al no concretar su viaje desde Arequipa con destino al aeropuerto Jorge Chávez en Lima, en pleno feriado por Semana Santa.

Desde el Aeropuerto Internacional Teniente Alejandro Velasco Astete en Arequipa, la turista contó a Canal N que visitó la Ciudad Blanca por un tour que lo realizó ayer, y que tenía previsto regresar esta mañana a la capital, sin embargo, el paro de controladores aéreos retrasará su llegada a Lima

Además, recordó que hace semanas atrás perdió dos tours en Ica y Nasca debido al paro de transportistas de carga. En esa línea, Victoria dijo que antes los incidentes ocurridos ya no tiene ganas de volver al Perú para realizar turismo.

“Nos encontramos desde las nueve de la mañana. Soy mexicana. Solo estuvimos un día [Arequipa] Vinimos en el vuelo de ayer y regresábamos hoy. También perdimos unos tours que teníamos hacia Ica y Nasca por el paro de transportistas y es una mala reputación hacia el país. A mí no me queda muchas ganas de regresar. Estamos ya muy cansados la forma en la cual se están tomando las cosas y es un agotamiento que no nos da muchas ganas de regresar [al Perú]”, comentó.

El paro de controladores aéreos afectó vuelos a Lima, Cusco, Arequipa, Juliaca, Ayacucho y Trujillo.

Levantan huelga

Esta mañana, el presidente del directorio de Corpac, Jorge Perlacios, anunció este Jueves Santo que se levantó la huelga de controladores aéreos, tras llegar a un acuerdo con el Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú (SUCTA) de Corpac.

“A las 11 de la mañana estamos firmando el acta porque obviamente hay que firmarlo ante la autoridad del Ministerio de Trabajo y ya nos hemos cursado y firmado el acta. Eso es por reunión Zoom y con eso queda sellado el acuerdo y el levantamiento de la medida, pero tengo la palabra del presidente del SUCTA que ya está comunicando a sus bases para que ellos retomen sus puestos y se reactiven las operaciones en todo los aeropuertos donde hubo esta medida de fuerza”, indicó para Canal N.

Perlacios Velásquez indico que al levantarse el paro de controladores aéreos se tiene como siguiente medida, en las próximas horas, la reprogramación de los vuelos que ya habían sido cancelados.

“Les ofrezco las disculpas del caso. Este impase justo se presenta en los feriados largos, pero se está solucionando y se están reprogramando para que los pasajeros no se vean afectados. En las próximas horas todo va a volver a la normalidad. La reprogramación es cuestión de horas, pero garantizo que hoy se reactiva todo, en las próximas horas” añadió.

