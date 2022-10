El padre de una escolar de 12 años denunció que su hija cayó del cuarto piso del colegio Saco Oliveros, cuya sede se ubica en Salamanca, Ate Vitarte. El progenitor contó que a raíz de lo ocurrido con la adolescente confirmó que ella venía sufriendo bullying dentro del centro educativo.

Jaime Carbajal, padre de la estudiante del primer nivel de secundaria, narró que la mañana del último martes 25 de octubre, recibió una llamada del colegio para avisarle que su hija había sufrido un accidente. “Ayer a las once aproximadamente me llaman diciéndome que mi hija se cayó del cuarto piso. El colegio se da cuenta porque un vecino los alertó que mi hija se había caído” , dijo en diálogo con ATV.

Al ser consultado si otra persona como un docente, auxiliar o personal de seguridad se percató que su hija cayó, el progenitor de la escolar respondió: “No, nadie vio y es negligencia del colegio . No había personal de seguridad no había auxiliares en los pasillos. Cómo pueden permitir que una niña llegue hasta un cuarto piso en pleno horario de clases. Y ella ha sido víctima de bullying , porque lo que yo me he percatado a raíz de esto es que se estaban burlando de ella”.

“Se estaban burlando de su cuerpo, su estatura, de su cabello, le hice un corte de cabello en un salón de belleza para que se sienta mejor y fue al colegio y lo único que hicieron fue burlarse de ella. La profesora tenía conocimiento de que los alumnos están recibiendo bullying y no se comunica eso a los padres de familia”, agregó.

Padre denuncia que su hija, quien sufre de bullying, cayó del cuarto piso de colegio

Carbajal criticó la actitud tomada por los docentes del colegio Saco Oliveros frente al bullying que sufría la adolescente. “Sí, sabían porque en uno de los chats con uno de sus compañeros dice que la profesora le dice [a la escolar] que ‘la persona que te está haciendo bullying está peor’. O sea, eso no es la solución. Eso no es una respuesta”, indicó.

“ El colegio está pensando cómo defenderse y utilizar sus estrategias de defensa para limpiar su nombre en vez de preocuparse por el estado de salud. Mi hija está a punto de morirse ”, refirió el padre de familia.

“ En el colegio hago responsable al director Denis Barboza porque se ocultó y hay testigos que el director le dijo a los profesores que no digan nada. El director nunca dio la cara. Cuando fui a reclamar se escondió ”, añadió el padre denunciante.

Según la familia, el colegio indicó que no hay registro de video de lo ocurrido. “Hemos pedido y dice el colegio que no hay cámaras y dónde está el personal de seguridad del colegio. Todo el tiempo que ha transcurrido mientras un vecino salga a avisarles y nadie se percató que mi hija cayó dentro del colegio”, sostuvo.

Escolar necesita una cama UCI

Jaime Carbajal agregó que la escolar necesita con urgencia una cama UCI porque tiene que ser sometida a intervenciones quirúrgicas debido a las fracturas que ha sufrido producto de la caída desde el cuarto piso del colegio Saco Oliveros. La escolar permanece en el área de Trauma Shock de un hospital de la capital.

“ Estoy desde las 4 de la tarde del día de ayer, no recibe atención. Está perdiendo sangre. No encuentro una cama UCI. Dicen que tienen que pasar por múltiples cirugías. Tiene fracturas en su columna, su pelvis está destrozada, su corazón está débil. Si entra a cirugía necesita clavos especiales que no los tiene el hospital. Dónde está el ministro de Salud. ¿Dónde está la cama UCI? Solo una necesito ”, dijo entre lágrimas el padre de familia.

Para cualquier tipo de ayuda a la familia puede comunicarse al 941 103 198.

Carta de despedida

En otro momento, el padre familiar aseguró que en todo momento ha tratado de tener una buena comunicación con la escolar de 12 años. Aseguró que pese a que son padres separados, siempre han estado pendientes de su hija.

“ Llevamos una buena relación con su mamá. Su mamá esta ahora con ella en el hospital. Yo he tratado de tener una buena comunicación con mi hija. Hacíamos planes. Este fin semana hizo planes con su mamá para pasear y viajar. Me sorprende que haya sucedido esto. Quiero saber si a mi hija se lanzó, la empujaron o si se ha caído ”, señaló.

Al ser consultado si notó en algún momento que su hija sufría de bullying o le contó algo al respecto, el padre de familia indicó: “Yo notaba que mi hija regresaba fastidiada del colegio y le decía qué sucede. ¿Qué te pasa?, le preguntaba y ella me decía: ‘estoy cansada y solo quería dormir’. Ya en casa, y los fines de semana estaba feliz. Jamás imaginé que algo así iba a pasar”, agregó.

“Yo me di cuenta del bullying porque empecé a revisar su celular tras el accidente. Y en los grupos donde se empiezan a burlar de ella, ella dice que se siente mal [...] En su celular encontré desde el día 22 [de octubre] una carta como de despedida. No se puede ingresar porque tiene clave y en el título decía “Quizá para esta fecha esté muerta”. Los compañeros nunca dijeron nada y siguieron burlándose de ella”, finalizó.

Colegio aún no se pronuncia

ATV Noticias llegó hasta el colegio Saco Oliveros de Salamanca donde fue reportada la caída de la escolar de 12 años. El reportero del citado medio indicó que trató de buscar el pronunciamiento del director del plantel, pero hasta el momento no recibe respuesta.

“Me mencionaron que él estaba en una reunión. Son las 8:20 de la mañana y voy a insistir para tener la versión del director. Me han dicho que todavía el director sigue en reunión y cualquier cosa me avisarán. Están muy herméticos”, precisó el reportero.

¿Cómo denunciar un caso de bullying?

Ante cualquier caso de violencia escolar puede ser denunciado en forma confidencial a través del portal digital www.siseve.pe o el número de teléfono 0800-76-888, tanto si se es víctima o testigo de algún caso de violencia o acoso escolar.

