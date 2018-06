Conoce cuáles son los mejores baños públicos del mundo

El portal australiano My Travel Research publicó los resultados del International Toilet Tourism Awards 2018, el ‘ranking’ de los mejores baños públicos en sitios turísticos del mundo, según la página web de la compañía.

La selección de los seis mejores baños se ha realizado a partir de la gran cantidad de solicitudes recibidas desde América del Norte, Europa, Asia y Australia. Los baños fueron evaluados en función de su diseño, originalidad, ubicación, accesibilidad y contribución económica a la localidad donde se encuentran.

Ubicado a 2.970 metros de altura en la cima del monte Schilthorn en Suiza, el restaurante giratorio Piz Gloria y el centro de visitantes han adoptado la temática de James Bond. La razón es simple, pues en este lugar transcurre parte de la acción de la película ‘Al servicio secreto de su Majestad’.

Restaurado en 2017, la experiencia de ir al baño ahora va acompañada de efectos audiovisuales de relacionados con James Bond. Por ejemplo, la chica Bond de turno, Diana Rigg, aparece en el espejo cuando los hombres se lavan las manos, y en los urinarios masculinos hay un cartel con el mensaje: “Agitado, no mezclado”.

El Centro de Ciencias de Saskatchewan, Regina, Canadá. El diseño de los baños de la segunda planta recientemente renovados se inspiró en los bosques boreales del norte de Saskatchewan. Las paredes están totalmente cubiertas con imágenes del apacible bosque canadiense obra del galardonado fotógrafo Todd Mintz y acompañadas con audios de sonidos de pájaros.

Los comentarios de los jueces indican que entrar en estos baños es como “adentrarse en otro mundo donde puedes hacer tus necesidades en medio de las vistas y los sonidos de la naturaleza, sin tener que preocuparte por los osos”.

Cummins Mosaic Loo, Cummins, península de Eyre, Australia Meridional.

La comunidad local convirtió estos retretes de ladrillos rojos de la antigua estación de ferrocarril en unos baños públicos con ‘personalidad’. Siguiendo la publicidad extraoficial trasmitida de boca a boca, los turistas ahora buscan estos lavabos que cuentan con estatuas, mosaicos y pinturas que reflejan la época pasada más refinada de principios del siglo XX. Las empresas locales ahora se benefician de los turistas que se detienen para visitar estos antiguos baños temáticos en el centro de la ciudad.

Oh aren’t we flushed about this! The Cummins Mosaic Loo at the Railway Triangle Park has won Best Economic Contributor at the International Toilet Tourism Awards! Congratulations to everyone involved! https://t.co/mpFDGoBOZN#explorecummins#toilettourism#eyrepeninsulapic.twitter.com/Q3fp0×35yO