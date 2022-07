El futbolista Rodrigo Cuba y la modelo Melissa Paredes se han visto envueltos en una nueva pelea judicial en donde han expuesto la integridad de su menor hija. La modelo acusó a su exesposo de haber afectado la indemnidad sexual de su pequeña, situación que el deportista no dejó pasar y procedió a denunciar a la exconductora de TV por chantaje y extorsión.

¿Qué ocurrió?

El futbolista denunció a la actriz ante las autoridades tras acusarla de haberlo chantajeado la madrugada del 13 de junio. Según explicó ante la Policía, su exesposa lo señalaba de haber afectado la indemnidad sexual de su hija por lo que le exigía acercarse para conversar con sus abogados, o de lo contrario lo denunciaría.

Tras darse a conocer la denuncia, Melissa Paredes no se quedó de brazos cruzados y le mostró personalmente un video a Rodrigo González para intentar demostrar que no mentía. Tras ello, el conductor de “Amor y Fuego” le dio el beneficio de la duda y pidió que sean las autoridades quienes determinen si se violentó o no la intimidad de la menor.

El caso de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba ha conmocionado a la opinión pública. (Redes Sociales)

Audio se difundió en redes sociales

La madruga del 1 de julio la conversación entre Paredes y Cuba salió a la luz a través de las redes sociales. En dicha comunicación, se comprueba que Melissa es la que llama a Rodrigo. Ella dice estar frente a una comisaría y que tenía intenciones de denunciarlo por afectar la indemnidad sexual de su hija: “Ella me ha dicho que tú le has hecho algo en su vagina”.

Rodrigo -completamente sorprendido- negó rotundamente esa acusación y señaló que jamás tocaría a su hija “ni con el pétalo de una rosa”.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba nuevamente enfrentados. (Foto: redes sociales)

¿Qué significa ‘indemnidad sexual’?

En el set de “Magaly TV: La Firme”, la abogada Karla Viso explicó a detalle qué significa que Melissa Paredes haya acusado a su exesposo de afectar la inmenidad sexual de su hija.

“Cuando hablamos de la indemnidad sexual, tenemos que citar qué es ser indemne. Es esa capacidad y evolución que tiene un niño menor de 14 años, como dice la legislación actual, para tener ese discernimiento, la voluntad de decir, ‘yo acepto que me toques o yo acepto que no me toques’. No tiene todavía ese grado evolutivo en el que pasas para llegar a saber qué es bueno o qué es malo”, dijo la abogada.

La especialista enfatizó que “cuando a un padre se le quiere sindicar por un tema de indemnidad sexual implica pelear contra un zorrillo, porque igual, aunque tú ganes vas a quedar apestando”.

“Que pena y qué mala sangre de hacerle esto a tu propia hija, si (la acusación) es mentira. Y si es verdad, esta señora (Melissa Paredes) tendrá que recorrer ese largo de camino de responder por qué razón calló y guardó un video donde ella supuestamente está dando a conocer esta situación”, puntualizó.

MIMP solicita investigación y entrega pruebas

A inicios de mes, el El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) solicitó al Ministerio Público que “inicie las investigaciones de oficio a fin de garantizar la seguridad e integridad de la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba”.

A través de Twitter, el MIMP señaló que “toda niña, niño y adolescente tiene derecho al respeto de su integridad y a una vida libre de violencias”. “Como MIMP, exhortamos a los medios de comunicación a realizar un tratamiento informativo responsable sobre los casos que involucran la identidad e información sensible de una niño, niño o adolescente”, agrega el pronunciamiento.

Días después, la entidad informó en redes sociales que el Programa Nacional Aurora presentó el 4 de julio a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Miraflores), los audios y videos correspondientes al caso de la menor hija de Paredes y Cuba.

Demandamos la celeridad del caso ante la exposición de la intimidad y daño moral de una niña.#NoMásViolencia #ModoNiñez (2/2) — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) July 5, 2022

¿Qué sucedería con la custodia de la hija de Melissa y Rodrigo?

La abogada Karla Viso explicó en “Magaly TV: La Firme” que el futbolista del Spot Boys no podrá tener contacto con su hija tras la fuerte acusación en su contra.

En tanto, el abogado Jesús Barboza dijo en “América hoy” que, de confirmarse la acusación de afectación de indemnidad sexual, Rodrigo Cuba no solo podría perder la custodia de su hija, si no recibiría una pena privativa de su libertad de 25 años.

Por otro lado, Viso indicó que Melissa Paredes también podría perder la tenencia de su pequeña, si se comprueba que hubo daño psicológico. Por lo que la menor pasaría al cuidado de un familiar o a un albergue.

“El papá va a perder en este momento, de forma temporal, el derecho a la tenencia y lo más probable es que la madre también. ¿Quién va a resultar responsable de esa niña? Un albergue o un familiar directo, consanguíneo, que sea probo y tenga la capacidad de hacerse cargo, pero en este caso podría ser la abuela paterna que vive aparte del agresor, supuestamente, o la familia materna”, indicó.

