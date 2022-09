La congresista de Alianza para el Progreso Lady Camones se ha convertido en el centro de la noticia desde la víspera, tras su censura como presidenta del Congreso, cargo en el que solo permaneció un mes y 11 días.

¿Quién es y cuál es la trayectoria política de esta mujer que se ha convertido en la segunda presidenta del Congreso censurada por el Pleno, en los últimos 22 años?

¿Quién es Lady Camones?

Lady Mercedes Camones Soriano nació en Chimbote (Áncash) hace 47 años y es abogada de profesión egresada de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO). También realizó estudios de maestría en Gestión Pública en la Universidad César Vallejo y de Administración y Dirección en la Universidad ESAN.

Antes de integrar las filas de APP, Camones fue Gerente de Operaciones Registrales del Reniec en su ciudad natal y más tarde, en el 2018, candidata de Fuerza Popular al gobierno regional de Áncash, ocupando el décimo lugar.

En el 2020 se incorpora al partido de César Acuña, con el que fue electa congresista por Áncash el año pasado, llegando a integrar la primera mesa directiva que encabezó María del Carmen Alva (Acción Popular), a quien sucedió en el cargo en julio pasado.

Sobre su labor parlamentaria en el primer año de legislatura, el Diario El Comercio informó que presentó 24 proyectos, de los cuales cuatro se conviertieron en norma.

De estos, destacan la ley que reguló el uso de la cuestión de confianza por parte del Ejecutivo, y la iniciativa que reguló el tope de la tarifa en la reconexión del servicio de telefonía celular, cable e internet.

Su elección como presidenta

Por sus votos y declaraciones, Camones se convirtió en opositora del gobierno de Pedro Castillo. Por ejemplo, votó a favor de la segunda moción de vacancia contra el mandatario.

También apoyó en su momento las censuras a los ministros Betssy Chávez como ministra de Trabajo y Promoción del Empleo y de Dimitri Senmache en el Interior.

Cuando postuló a la presidencia del Congreso en julio pasado, el secretario general de APP, Luis Valdez, dijo que apostaron por su candidatura porque “es una mujer joven que ha demostrado integridad, transparencia y mucha preocupación por los sectores más vulnerables”.

Fue elegida presidenta del Congreso el martes 26 de julio para el Periodo Anual de Sesiones 2022-2023. En una segunda vuelta, Camones obtuvo 73 votos, frente al congresista Esdras Medina (Renovación Popular) que solo consiguió 52 votos.

Sin embargo, la abogada chimbotana solo estuvo un mes y 11 días en el cargo al perder anoche la confianza del pleno del Congreso, que la censuró con 61 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones.

Esto tras la difusión de dos polémicos audios que se grabaron en una reunión partidaria el pasado 30 de agosto y que fueron difundidos el último fin de semana por Epicentro TV.

Los audios que le costaron la censura

En el primero de los audios se escucha a César Acuña pedirle a Camones que acelere la aprobación de un proyecto que en su lectura lo beneficia. “Me va a favorecer a mí”, afirma. Esto, en medio de la campaña por las Elecciones Regionales y Municipales 2022, en las que Acuña postula a la presidencia del gobierno regional de La Libertad.

“Yo ya me comprometí con él (Carlos Anderson) pero él no ha logrado los votos. Entonces [...] no le va a ayudar, presidente, eso. Lo del Alto Trujillo creo que sí, es un tema popular”, le respondió Camones a Acuña tras recibir el pedido, según se oye en el audio.

Mientras que en un segundo audio se deja entrever la postura de Acuña y de la bancada frente a un eventual pedido de vacancia de Pedro Castillo.

En este también interviene Lady Camones, a quien se le escucha decir que “en un mes o dos cae Pedro Castillo y con él, de repente, caemos nosotros”.

Mientras que Acuña afirma que la bancada debe apoyar un deslinde del Gobierno de Castillo, pues no pueden relacionarlo al mandatario en los días previos a las elecciones del domingo 2 de octubre.

Ética la investiga

Si bien, tras la difusión de los audios, Camones solicitó licencia del partido y afirmó que en los audios no había nada ilegal.

Además de su censura, también se le abrió una investigación en la Comisión de Ética, instancia parlamentaria que podría sancionarla con una eventual suspensión de sus funciones, en caso se determine que infringió el Código de Ética del Congreso.

