La candidata de Renovación Popular, Mónica Tello, es la virtual alcaldesa del distrito limeño de Pueblo Libre, al contar con alrededor de 15.000 votos más que su contendiente de Somos Perú, Jhonel Jorge Leguía Jamis, quien aparece segundo en el recuento oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 96.970% de actas contabilizadas.

Sin embargo, lo que llama la atención es que un joven de 19 años y sin experiencia laboral, identificado como Pablo Manuel Núñez del Río, ocupará el cargo de teniente alcalde.

Ante la exclusión de Silva Montero, quien fue consignada en primera instancia como teniente alcaldesa, Nuñez del Río tomará su lugar luego pues fue inscrito en la lista de Renovación Popular como segundo regidor para la jurisdicción de Pueblo Libre. De esta manera, el joven de 19 años será el reemplazo de Mónica Tello en caso de una eventual vacancia o suspensión.

La plataforma Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) consigna que Pablo Manuel Núñez del Río registró que culminó sus estudios de primaria y secundaria y que a la fecha cursa el cuarto ciclo de la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Mientras que, en la opción en experiencia laboral aparece “no registra información” y tampoco tiene algún cargo partidario en Renovación Popular.

Al ser consultada sobre la falta de experiencia laboral del joven de 19 años que ocupará el cargo de teniente, la virtual alcaldesa de Pueblo Libre defendió su designación: “ Tiene cara de niño, pero ya está en el cuarto ciclo en Derecho . En principio, tenía una primer regidora, pero lamentablemente, fue excluida por lo tanto él asume el ser el primer regidor”, afirmó.

“El Concejo está conformado por nueve regidores: seis que ingresan con esta gestión y los restantes que han ingresado con otras listas, va aprobar una norma o un convenio y tendrá que ser aprobado por unanimidad y la mayoría, y por lo tanto, el primer regidor no podría hacer mucho más que recibir el documento , sustentar al Concejo y el Concejo aprueba”, agregó Mónica Tello en diálogo con Buenos Días Perú.

Tello insistió en expresar confianza por la labor que desempeñará Núñez del Río como teniente alcalde de Pueblo Libre y de ejercer como burgomaestre si ella se ausenta del cargo por diversos motivos. “ Es un joven que tiene muy buen criterio y el Concejo es el sustento del alcalde, por lo tanto, él no sería solo sino el Concejo sería la máxima autoridad”, dijo.

“Es una cuota joven, es cierto, pero nosotros no hemos puesto la cuota joven de relleno sino que realmente participe. Muchos hablamos que tenemos que trabajar para el futuro, pero el futuro son los jóvenes y si no los involucramos ahora, cuándo lo vamos hacer, ¿cuándo le damos la oportunidad? ¿Cuándo tenga 30 años? Creo que no. Yo celebro esta cuota joven, que representa a los jóvenes del distrito. Es un chico comprometido. Estamos trabajando y somos un buen equipo”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Cómo presentar dispensa por no votar o no ser miembro de mesa en Elecciones 2022