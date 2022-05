Una ciclista quedó herida la tarde del último jueves tras una mala maniobra del conductor de un vehículo en el puente ubicado en el cruce de las avenidas Brasil y La Marina, en Pueblo Libre. El chofer, que tras el accidente siguió su camino, es un miembro del Ejército del Perú (EP).

El noticiero de Latina difundió el video en el que se observa cuando el militar a bordo del vehículo realiza un leve giro al llegar a la curva del citado puente y al perder el control del auto golpeó uno de los separadores viales que divide la pista con la ciclovía.

Esto provocó que el separador vial que sirve para marcar el carril de uso exclusivo de la ciclovía impactara en la mujer identificada como Sara Másques que iba a bordo de una bicicleta. Otro ciclista que recorría por el sentido contrario casi fue golpeado con ese separador vial.

Transeúntes y el ciclista que iba del sentido contrario auxiliaron a la mujer. “Me dirigía directamente a mi trabajo, me han atropellado y me dejaron en el suelo, tirada. Como a una cuadra pararon y me vieron tirada y se fueron” , contó la agraviada.

“Pasé por la clínica. No tengo fracturas gracias a Dios, pero tengo golpes y me están doliendo bastante. No me puedo parar muy bien”, agregó la ciclista agraviada.

Agentes de la Policía y serenos de Pueblo Libre intervinieron en la cuadra dos del jirón Cabo Nicolás Gutarra al conductor del auto identificado como el suboficial EP Jorge Asencio Silvestre, quien portaba el uniforme de la institución. Como copiloto se encontraba Javier Rojas Salas, también miembro del EP, según el noticiero de Latina.

La víctima del accidente acusa a estos dos militares de darse a la fuga y de haber estado en presunto estado de ebriedad. “Ellos han conducido con ebriedad los dos”, indicó la ciclista. La agraviada espera que el responsable no sea liberado.

