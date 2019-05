Zeballos sobre reforma política: Cuestión de confianza no está en mente del Ejecutivo

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, indicó que todavía hay tiempo para que la Comisión de Constitución, presidida por Rosa Bartra (Fuerza Popular), cambie su cronograma para priorizar los proyectos de ley del Ejecutivo sobre reforma política.

“(Proyectos de reforma política) son un compromiso país que debe motivar necesariamente una actitud concertadora. Todos tenemos que brindar nuestros mejores esfuerzos y, en este caso, creo que el Parlamento tiene la perfecta oportunidad de rectificarse ante el país, corregir la agenda propuesta por la presidenta de la Comisión de Constitución (Rosa Bartra) y poner como prioridad la atención de las propuestas presentadas por el Ejecutivo”, dijo a Canal N.

Esta semana, la Comisión de Constitución aprobó, con votos de Fuerza Popular y el Apra, un cronograma que prioriza el debate de leyes electorales y orgánicas antes que las que involucran cambios constitucionales. Según este programa, las iniciativas del Ejecutivo estarían siendo dejadas como las últimas en ser sometidas a una discusión en este grupo de trabajo.

Zeballos dijo que el Ejecutivo agotará todos los procedimientos posibles para pedir al Congreso que atienda sus iniciativas legislativas antes de pensar en una cuestión de confianza.

“La posibilidad de una cuestión de confianza no está en la mente del Poder Ejecutivo. No quiero calificar si está preparándose o no. Vamos a agotar todos los procedimientos establecidos. En este caso, insistir en que el Parlamento pueda rectificar su agenda”, manifestó.

Vicente Zeballos negó que este tipo de solicitudes puedan ser consideradas como una intención de “enfrentar” al Congreso, ya que la reforma política no debería ser una atribución exclusiva del Gobierno.

“La reforma política no puede ser identificada como una parcela del Ejecutivo. Por el contrario, es una propuesta que tiene que motivar una reacción positiva, mirando hacia una mejor gobernabilidad para nuestro país y llamar a comprometerse al Legislativo”, comentó el ministro de Justicia.