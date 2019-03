Yonhy Lescano reconoce acoso en conversación difundida por redes sociales

El congresista Yonhy Lescano (Acción Popular), quien ha sido denunciado por presunto acoso sexual por parte de una periodista, reconoció que parte de las conversaciones que fueron difundidas por redes sociales sí constituyen un acoso sexual.

“Obviamente, si dice que se incomoda, es acoso […] Siempre lo he admitido. Yo lo que dije es que eso no lo he escrito”, comentó en una entrevista a ATV.

El parlamentario insistió en que terceras personas escribieron la conversación que fue difundida por el periodista Erick Sánchez a través de Facebook. “No tengo idea (quién fue), uno tendría que ser pitoniso para saber qué pasó ese día”, comentó.

Sobre la autoría de estos mensajes, Yonhy Lescano indicó que la tendrán que determinar “quienes tuvieron el celular”. “Yo les dije, y ellos saben que les llamé la atención”, manifestó sobre los dos policías que le brindan seguridad y a quienes asegura que les da su celular.

Yonhy Lescano sí reconoció su participación en las otras conversaciones que fueron incluidas en la denuncia que presentó la víctima ante la Procuraduría del Congreso, pero señaló que no podían ser consideradas como un acoso porque la otra persona no cortó el contacto y respondió “en el mismo sentido”.

“Hay bromas mutuamente en ese sentido. Mandábamos mensajes en el mismo sentido. [¿Coqueteaba?] Algo así. Eso se está escondiendo y lo está escondiendo ella también”, comentó.

El legislador evitó entrar en más detalles sobre las intenciones que tenía detrás de los mensajes que han sido parte de la denuncia en su contra, como cuando pedía entrevistas “personales”.

“Son conversaciones de adultos. Me quedo con esa respuesta porque no voy a explicar conversaciones privadas que tengo. Lo veo absolutamente intrascendente. Fue una conversación entre adultos, consentidas, y se acabó. Esa es mi respuesta”, dijo.

Luego de que la víctima presentara su denuncia oficialmente ante la Procuraduría del Parlamento, este despacho envió un documento a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos , para pedirle que inicien las investigaciones correspondientes.

En paralelo, la Comisión de Ética tendrá una sesión extraordinaria este martes 5 de marzo para evaluar el caso Yonhy Lescano y determinar si procede una investigación, según adelantó la presidenta de este grupo de trabajo, Janet Sánchez.