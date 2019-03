Yonhy Lescano: "En ningún momento dije que los policías manipularon el celular"

El congresista Yonhy Lescano, acusado de haber sido el autor del acoso contra una periodista del Congreso de la República, afirmó este sábado que en ningún momento aseguró que los policías a cargo de su seguridad habrían manipulado el celular de donde se enviaron los mensajes de acoso.

“En ningún momento he dicho que los miembros de la policía han manipulado el celular. Yo nunca los he imputado. Ellos me explicaron que se habían descuidado y eso fue lo único que dije”, indicó Lescano a Canal N.

El legislador también aseguró que la Policía Nacional del Perú (PNP) estaría siendo parte de las imputaciones en su contra y que la institución del comandante general José Luis Lavalle sería cómplice de una persecución política.

“Me están perjudicando, están haciendo cosas hostiles desde todo punto de vista. (A los policías que me cuidaban) los tendrían separados para que no hablen, para que no digan la verdad. Me han quitado el resguardo, no me han dicho nada a mí. Toda una irregularidad. Estamos en el extremo de llegar a imputaciones falsas”, acusó.

Asimismo, el congresista de Acción Popular mencionó que “la mafia conformada por legisladores apristas y fujimoristas” estaría dirigiendo un supuesto ataque contra su persona.

“La mafia no quiere a Lescano en el Congreso: los fujimoristas, los apristas justo ahora que se verán algunas denuncias contra congresistas. El pueblo sabe eso”, sentenció.

Cabe recordar que, en horas de la mañana, los miembros de seguridad del congresista Yonhy Lescano negaron haber manipulado el teléfono celular del legislador.

Según información de RPP, los suboficiales que prestan seguridad al congresista habrían negado ante sus superiores haber realizado las conversaciones que derivaron en las imputaciones.