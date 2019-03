Yonhy Lescano: "Me están haciendo un linchamiento político en el Congreso"

El congresista Yonhy Lescano, de Acción Popular, aseveró este jueves que es víctima de un “linchamiento político” en el Congreso y cuestionó que la bancada aprista haya decidido no participar de la Comisión de Ética hasta que deje su puesto en dicho grupo de trabajo.

“Sin investigar nada ya quieren botar al congresista Lescano del Congreso. Me están haciendo un linchamiento político”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“Estos señores [del APRA] no tienen acusaciones. ¿El señor Mulder no tiene acusación de trabajadores fantasmas? Con qué calidad moral me vienen a pedir a mí que me retire si de lo que me acusan es una patraña, una conspiración. Un ataque con un mensaje editado. ¿Qué demuestra esto? Que aquí en el Congreso algunos grupos políticos no quieren investigar para saber la verdad, lo único que quieren es botarme”, señaló.

En esa línea, Lescano lamentó que el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez haya pedido que no se dirija a la denunciante y consideró que este ha adelantado opinión en su caso.

“Hasta el señor defensor del Pueblo ha levantado opinión diciendo que ya no me dirija a la señora, entonces cómo hago mi defensa, es decir, línchenlo, mátenlo, que se ejecute el fusilamiento político en el Perú”, manifestó.

Como se recuerda, el pasado viernes una periodista acusó a Lescano de acoso sexual ante la procuraduría del Congreso. Al respecto, el parlamentario afirmó que los mensajes que se enviaron de su celular a periodista fueron escritos “por terceros” cuando el dispositivo estaba a cargo de su seguridad.

Sin embargo, este domingo se difundieron los testimonios de los efectivos José Santos Sánchez Esquives y Hebert Juan Salazar Valencia ante la Policía Nacional, donde estos dejan constancia que ninguno utilizó el dispositivo para escribirle a la periodista.