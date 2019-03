Yonhy Lescano dijo que hay un complot en su contra en la Comisión de Ética

El congresista Yonhy Lescano, de Acción Popular, rechazó la decisión de la Comisión de Ética Parlamentaria de sesionar de manera reservada sobre la denuncia en su contra por presunto acoso sexual a una periodista.

Durante la sesión, la presidenta del grupo de trabajo Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio) sometió a votación la reserva, la cual fue aprobada por unanimidad.

Yonhy Lescano expresó su rechazo e indicó que la comisión busca “esconder” su verdad porque no se consideró su pedido de hacer pública la sesión.

“Me opongo a que la sesión sea reservada. Que el pueblo del Perú sepa la verdad […] Deben saber que la Comisión de Ética del Parlamento no quiere que se sepa la verdad, por eso la están haciendo reservada [la sesión]”, afirmó.

En ese sentido, reiteró que existe un complot en su contra para retirarlo del Congreso de la República, ya que, según refirió, las otras denuncias por acoso han tenido sesiones públicas.

“Las demás denuncias de acoso se hicieron públicas. ¿Por qué se está haciendo reservada en este caso? Aquí hay un complot contra mi persona”, destacó ante la prensa.

Como se recuerda, Yonhy Lescano pidió licencia temporal en la Comisión de Ética – de la cual es integrante- para ejercer su defensa en la denuncia por presuntamente acosar sexualmente a una periodista.

Denuncio que la comisón de ética ha acordado hacer la sesión reservada para esconder la verdad. No me han dejado hablar para pedir que la sesión sea PUBLICA. Violan mis derechos, me difaman que quise esconder denuncia. El pueblo debe saber el complot descarado en mi contra.