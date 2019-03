Comisión de Ética obtuvo información relevante del caso Yonhy Lescano

La Comisión de Ética Parlamentaria accedió a información relevante en las investigaciones sobre la denuncia de acoso sexual contra el congresista Yonhy Lescano (Acción Popular), según lo señaló la titular de este grupo de trabajo, Janet Sánchez.

“Tenemos varios elementos, hemos solicitado información que permitirá darle solución a este caso. Es (una información) que va más allá del contenido del chat que nos esta llegado”, aseveró en RPP.

Dijo que este caso, como los otros que tiene la Comisión de Ética, es delicado y se debe resolver con celeridad, transparencia, respeto al debido proceso y el derecho a la defensa del parlamentario.

Respecto al pedido que impulsa la bancada del Apra para que los congresistas que integran la Comisión de Ética no asistan a las sesiones hasta el retiro de Lescano, Sánchez afirmó que el pedido no ha llegado formalmente a la presidencia.

“El hecho de enviar documentos a la Comisión indicando que su no participación hasta que dé un paso al costado retrasará las investigaciones, no permitirá que la investigación se haga de manera transparente, objetiva y célere”, apuntó.

Sostuvo que su opinión particular es que Yonhy Lescano debería abstenerse de participar en la Comisión de Ética Parlamentaria, de la cual es parte, mientras duren las investigaciones en su contra.

“Pero eso depende de él, no es atribución de la comisión sacarlo, esa es una decisión de su bancada y propia del congresista; no se ha dado y no corresponde a la comisión hacerlo a un lado”, remarcó.

Como se recuerda, el último martes la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó iniciar una investigación preliminar contra Yonhy Lescano, a quien se le atribuye haber acosado a una periodista a través de conversaciones por WhatsApp.