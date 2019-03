Yonhy Lescano asegura que denuncia por acoso es "conspiración del fujiaprismo"

El congresista Yonhy Lescano (Acción Popular) afirmó esta mañana que la denuncia en su contra por presunto acoso sexual a una periodista se trata de una “conspiración del fujiaprismo”, que busca retirarlo del Legislativo.

“Es una patraña, una calumnia, una conspiración del fujiaprismo, que demuestra que quienes han denunciado tiene vinculación con el fujimorismo. No es una denuncia de un acoso sexual, no es una denuncia de quienes están protegiendo a la mujer, es una difamación, una patraña de quienes quieren sacar del Congreso a Yonhy Lescano, que es incómodo para la mafia”, aseguró en entrevista con Latina.

El congresista se refirió a la víctima, de la cual dijo “no da la cara”, siendo él el único que debe responder por los hechos que se le atribuyen.

“Acoso sexual a una persona que tiene más de 40 años, que no da la cara, no se le conoce. Yo soy el único que responde y la señora feliz de la vida, una denunciante anónima y el congresista permanentemente con preguntas de toda la prensa, que no tengo ningún problema en contestar porque esto es una patraña, una mentira”, manifestó Yonhy Lescano.

En ese sentido, el congresista de Acción Popular denunció que “la mafia” busca “atropellar” a los que se oponen a sus intereses y perjudicarlo.

“Yo denuncio ante el pueblo peruano, que la mafia quiere apoderarse nuevamente de este país, que quiere atropellar a los que nos oponemos a los mafiosos. Quien les habla en la cara siempre y que ha enfrentado a los fujimoristas y apristas es víctima de una vil patraña”, precisó.

Asimismo, reiteró que no fue él quien envió los mensajes de WhatsApp a la periodista que lo denunció por presunto acoso el último viernes y que habrían sido terceros los involucrados.

“Esas respuestas de ese chat no son mías, ese día tenían los policías el celular […] El celular lo tenían los de seguridad y ellos se descuidaron y ese mismo día que salió ese chat, ella [la víctima] sabe que le dije que fue una tercera persona”, dijo.