Acción Popular respaldará investigaciones en el Congreso y Fiscalía contra Lescano

El Comité Político de Acción Popular anunció que respaldará las investigaciones de la Comisión de Ética Parlamentaria y del Ministerio Público contra el congresista Yonhy Lescano, quien fue denunciado por acoso sexual por una periodista.

“En ese sentido hace votos para que en ambas instancias se respete escrupulosamente el debido proceso, la correcta actuación de las pruebas y las garantías correspondientes para alcanzar la verdad y resolver con justicia”, dice el comunicado.

Al respecto, el congresista Víctor Andrés García Belaunde informó que Lescano Ancieta dio sus descargos ante el Comité Político de AP.

“El partido no va a blindar a nadie, no ha blindado nunca a nadie en el futuro, no lo va a hacer ahora”, expresó el parlamentario en declaraciones a los periodistas al término de la reunión.

Finalmente, García Belaunde anunció que la bancada de AP se reunirá probablemente este miércoles, a fin de abordar el caso de Yonhy Lescano y tomar una decisión al respecto.

“Vamos a escuchar sus descargos y en ese momento se tomará una decisión, solo en su actuación en la bancada. No vamos a blindar a nadie, eso ha quedado claro. Nuestra política es la misma”, sentenció.

Como se recuerda, una periodista cuya identidad se mantiene en reserva ha señalado a Lescano como la persona que le envió mensajes con contenido sexual a través de WhatsApp.