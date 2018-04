Yesenia Ponce entre lágrimas: "Por qué asumir algo que no he hecho"

La congresista de Fuerza Popular, Yesenia Ponce, denunciada por presuntamente haber tenido profesores y compañeros “fantasmas” durante el cuarto y quinto año de secundaria, aseguró que nunca mintió sobre sus estudios en su hoja de vida y pidió perdón al país por todo el escándalo generado por su caso.

Entre lágrimas, aseguró que “desde muy niña he trabajado y sé lo que es la pobreza. Hasta he salido a las chacras”.

“Si hice mal, si mentí, lo diría. No tendría miedo y pediría perdón, pero por qué asumir algo que no he hecho”, aseguró en un informe periodístico de ‘Punto Final’.

Además, contó algunos detalles sobre su vida cuando estudiaba en el colegio Niño Belén, de Villa María del Triunfo, durante el cuarto y quinto de secundaria.

“Siempre me sentaba en medio. (…) Estudiaba hasta las 3 de la madrugada, solo un cuaderno llevaba, hasta que se me acababan todos los cursos, porque mis hermanos tenían que comer. A veces iba con la falda de primero de secundaria. Hasta he tenido en el colegio que limpiar y barrer para que no me cobren la mensualidad”, contó.

Enfatizó que, al terminar la secundaria, “estudié secretariado en Huacho. De ahí me jalan y fui anfitriona de la Coca Cola, de la Pilsen. Llego a la política porque siempre he tenido esa sensibilidad de ayudar a los niños”.

Asimismo, dijo que sus hermanos, amigos, vecinos y esposo le apoyaron económicamente para su campaña electoral.

También, pidió perdón al pueblo peruano por los malos momentos que ocasionó su caso, pero insiste en que sí acabó la secundaria. Refiere que nunca mencionó a sus compañeros de promoción y que el acta del Ministerio de Educación en el que aparecen los profesores podría estar adulterada.

“Pido perdón a mi país, a Áncash, a los centros poblados, a mis comunidades, a mi partido, a Keiko”, puntualizó.