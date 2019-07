Wilfredo Pedraza cuestiona allanamiento: No hay ninguna referencia a Nadine Heredia

El abogado de Nadine Heredia, Wilfredo Pedraza, aseguró que están dando todas las facilidades para que se lleve a cabo el allanamiento al inmueble de la ex primera dama y de otros investigados por el caso Gasoducto, pero criticó que la diligencia se haya aprobado a estas alturas del proceso.

“Me sorprende. Esta investigación está en una etapa preliminar. No se ha formalizado investigación. No hay ninguna referencia directa ni indirecta a la señora Nadine Heredia y por eso me llama la atención”, dijo Pedraza ante la prensa.

El abogado de la ex pareja presidencial llegó a la casa de Nadine Heredia ubicada en Surco, donde la fiscalía dio inicio a un allanamiento e incautación de bienes desde las 6:30 a.m. de hoy. Esta medida alcanza, al menos, a unos 26 inmuebles diferentes, todos vinculados a personas vinculadas a presuntos delitos en la licitación del Gasoducto Sur Peruano.

“Se trata de una búsqueda de información relevante. Estamos dando las facilidades para que esto ocurra, como se ha dado siempre, pero me parece una arbitrariedad. Hemos tenido una prisión preventiva, han incautado el inmueble. Vemos una suma de arbitrariedades por presión mediática, me parece”, manifestó Wilfredo Pedraza.

El abogado defensor de Nadine Heredia aseguró que, hasta el momento y hasta donde tiene conocimiento, la información de presuntos pagos realizados desde la caja 2 de Odebrecht vinculados al Gasoducto Sur Peruano no han sido incluidos en la carpeta de la investigación a cargo de la fiscal Geovanna Mori.

“En cualquier caso, Odebrecht ha señalado que se trata de pagos privados. No hay ninguna referencia directa o indirecta a la señora Heredia”, reiteró.

Cabe recordar que, a finales de junio, los portales IDL-Reporteros y Convoca difundieron información de los sistemas Drousys y MyWebDay de la caja 2 de Odebrecht, donde se consignaban diversos pagos relacionados a varios proyectos en el Perú.

De acuerdo a esta documentación, para el caso del Gasoducto Sur Peruano se registraron pagos por US$3 millones entregados a destinatarios bajo seudónimos por montos de entre US$20 mil y US$700 mil.