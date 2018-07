Walter Ríos no ha pedido ser colaborador eficaz, asegura abogado

Walter Ríos, juez del Callao contra quien se ha dictado prisión preventiva y quien está siendo investigado por sus negociaciones captadas en audios con exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), no ha solicitado hasta la fecha ser colaborador eficaz.

Según informó el abogado de Walter Ríos, Juan Miguel Servigón, el ex juez superior del Callao todavía no ha solicitado ser colaborador eficaz porque consideran que no ha cometido los delitos por los cuales está siendo investigado tras la difusión de audios que involucran al ex juez con consejeros del CNM.

“Algún sector de la prensa le ha puesto este rótulo (de colaborador eficaz). Esto lo desmiento. No lo hemos solicitado. Para solicitar una adecuada colaboración eficaz hay que reconocer la totalidad de los cargos”, dijo el abogado en declaraciones a TV Perú.

En ese sentido, cuestionó que el Ministerio Público esté atribuyendo a su defendido los delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio, cohecho pasivo específico y organización criminal.

“¿Cuál es el deber de función que habría violado Walter Ríos? Ninguno porque, como presidente de la Corte Superior del Callao no tenía ningún deber de función específico respecto a los actos que se tramitan en el CNM“, comentó Servigón.

El abogado de Ríos señaló que los consejeros involucrados en los audios del CNM están siendo investigados por el delito de patrocinio ilegal y pide que su defendido reciba el mismo trato porque dice que se habrían violando funciones para favorecer a particulares en actos que no le competen.

Mientras tanto, Walter Ríos o su defensa evitarán confirmar un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público.

“Nosotros no hemos planteado alguna estrategia definida porque recién estamos conociendo la totalidad de los cargos que nos imputan”, comentó.

El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Walter Ríos, ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, luego que se conociera que negoció favores e intercedió por terceros ante miembros del CNM con la difusión de audios interceptados como parte de una investigación fiscal.

Producto de estas revelaciones, renunciaron cuatro de los siete miembros titulares del CNM, mientras que los otros tres fueron removidos del cargo por decisión del pleno del Congreso.