Walter Ríos evaluó designación de jueces del Callao con Hinostroza

El exjuez superior del Callao, Walter Ríos, dio cuenta de la designación de magistrados en el Primer Puerto al suspendido juez supremo César Hinostroza. Eso es lo que se puede escuchar en nuevos audios difundidos por IDL-Reporteros.

En el audio más largo, que registra una conversación de más de 10 minutos ocurrida el 14 de abril de este año, Walter Ríos habla con César Hinostroza sobre la designación del juez Ramiro Vila Oré en un nuevo juzgado que se había implementado por pedido suyo en abril.

Como se le escucha decir a Walter Ríos, ningún magistrado quería asumir ese despacho que iba a recibir parte de la carga procesal que tenía el juez Cerapio Roque Huamancóndor, especializado en corrupción de funcionarios y crimen organizado y que había ordenado la interceptación telefónica que llegó a los teléfonos de Ríos e Hinostroza.

Con Ramiro Vila, Walter Ríos fue más persuasivo que con sus otras opciones. Habló en persona con él y lo convenció a que asuma el cargo. “Le dije: ‘hermano, yo no quisiera, que de repente alguna decisión mía en contra de tus intereses… voy a generar entre tú y yo algún problema personal’”, fueron los términos que utilizó.

Según el portal IDL-Reporteros, fue después que Vila Oré recibió los expedientes reservados de magistrado Roque que Walter Ríos se enteró de las interceptaciones telefónicas ordenadas por presuntas redes de corrupción judicial. Esto ocurrió el 19 de junio.

También se destaca que el juez Ramiro Vila Oré asumió el Caso Gambetta, en el cual se investiga a funcionarios públicos del Gobierno Regional del Callao, incluyendo a Félix Moreno, y a representantes de consorcios contratistas de las obras en esta avenida.

En un segundo audio difundido en el mismo reportaje, nuevamente Walter Ríos habla con César Hinostroza sobre la importancia de tener a aliados en las cortes del Callao.

En la conversación del pasado 2 de mayo, Ríos señala: “No podemos perder, es el Callao, hermano, de verdad. Imagínate que entre el enemigo, nos va a destrozar […] yo necesito apoyo, me siento solo, mira cuando estoy haciendo una cena, tanto que me han reclamado, solamente me han confirmado Madeleine, (ininteligible), Peirano y Emperatriz. Irma no va, Obando no va […]”.

Ante esta situación, César Hinostroza le recomendó que le dé trabajo a un amigo suyo que estaba en la Procuraduría: Roly Capcha. Efectivamente, el 4 de junio, este magistrado asumió el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria del Callao.

Un tercer audio registra una conversación entre César Hinostroza y Fiorella Salazar Zapata, quien postulaba a una convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para una plaza de fiscal adjunta provincial penal corporativa en La Libertad.

Pese a que el juez supremo le aseguró que ya se había contactado “con una persona” y que la citó para que hable personalmente con este individuo, Fiorella Salazar no fue nombrada para el cargo.