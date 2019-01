Gutiérrez: No hay atraso en dictamen de la Junta Nacional de Justicia

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, aseveró que no existe ningún retraso en el debate del dictamen que permitirá la creación de la Junta Nacional de Justicia, pues indicó que ha participado en dichas discusiones tanto en la Comisión de Justicia como en la de Constitución.

“No hay atraso en el debate de dictamen de la Junta Nacional de Justicia porque he participado en todas las sesiones, tanto en Comisión de Justicia como Constitución. Todas las bancadas se han mostrado en una línea que conduce a hacer las cosas bien”, sostuvo en una entrevista con ‘Agenda Política’.

“Me parece que en febrero, la primera quincena, esto debería estar aprobado. Las cosas se están haciendo a un ritmo debido”, señaló.

Advirtió, en ese sentido, que “apurar el proceso [de aprobación de leyes] de reforma del sistema de justicia podría generar graves problemas”.

Al se consultado al respecto, Gutiérrez prefirió no pronunciarse sobre la situación del ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, tras el impedimento de salida del país dictado en su contra en el marco de la investigación de obstrucción a la justicia por la violación del lacrado en la oficina de su asesor.

“No puedo adelantarme a lo que la justicia defina en el caso de Pedro Chávarry. Cuando advertimos de su resolución que removía a los fiscales Vela y Pérez claramente nos pronunciamos, pero no me pida que me pronuncie sobre temas que están en investigaciones”, indicó.

“Solo tengo evidencia y conocimiento por los medios, pero los medios no son pruebas”, remarcó.