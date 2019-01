Martín Vizcarra: "Que algún político cuestione nuestro accionar nos tiene sin cuidado"

El presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo que no le presta atención a las críticas de parte de políticos que lo cuestionan por las declaraciones que dio al negar que su empresa, C y M Vizcarra, haya brindado servicios a Odebrecht.

“Que algún político cuestione nuestro accionar nos tiene absolutamente sin cuidado porque nosotros tenemos la solidez de un trabajo correcto y honesto que siempre hemos hecho y eso le consta al pueblo”, señaló ante la prensa.

Martín Vizcarra reiteró que no mintió al haber negado que Odebrecht haya contratado servicios de su firma entre los años 2006 y 2008, y destacó que Conirsa (consorcio integrado por Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales para la Interoceánica Sur) es una empresa diferente.

“De ninguna manera mentí porque la pregunta fue clara: si es que (la empresa) trabajó para Odebrecht. Hemos trabajado para otras empresas en la Interoceánica Sur”, indicó.

Horas antes, el ex presidente Alan García cuestionó a Martín Vizcarra y dijo que mintió al haber negado que brindó servicios a Odebrecht. “Ha mentido al país porque, en efecto, él trabajó en la construcción de la Interoceánica, y no vale decir que no sabía quién la construyó”, manifestó el líder aprista.

Martín Vizcarra recordó que, cuando se brindó el servicio de alquiler de maquinaria a Conirsa no tenían por qué saber quiénes integraban el consorcio.

“Cuando dimos ese servicio de alquiler de maquinaria a Conirsa, no teníamos ni idea de quiénes la integraban porque no había la necesidad de hacerlo […] Conirsa es otra empresa, tiene otro representante legal y otro RUC […] Cuando piden el alquiler, tú haces una oferta de precios de alquiler, brindas el servicio y facturas a Conirsa. Fue como cualquier otro proyecto y han habido miles de proveedores en Moquegua, Puno, Cusco, Madre de Dios”, aseguró el mandatario.

El presidente, en esa línea, pidió ver quiénes son los que respaldan las críticas que se hacen contra él usando estos servicios de C y M Vizcarra al consorcio de la Interoceánica Sur. “¿Quién observa y quién quiere sembrar dudas al respecto? (Ahí) pueden ver cuál es la intencionalidad”, indicó.

Sin embargo, hizo un llamado para que los políticos que lo cuestionan evalúen medidas en su contra, luego que el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Luis López Vilela (Fuerza Popular), dijo que evaluarán los cuestionamientos contra Vizcarra. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, también dijo que los parlamentarios pueden fiscalizar al jefe de Estado como parte de su labor de fiscalización.

“Que evalúen lo que crean conveniente. Nosotros hemos sido absolutamente claros en la respuesta. La pregunta fue específica. No fue amplia. Si nos hubieran preguntado: ‘Señor presidente, ¿usted hizo trabajos para la Interoceánica Sur?’, ‘sí’ hubiéramos dicho […] Si creen que tienen algo de duda y base (en sus acusaciones) que procedan. No tememos en absoluto”, manifestó Martín Vizcarra.