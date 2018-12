Martín Vizcarra: "Es imperdonable que en 5 meses no hayan aprobado proyectos de ley"

El presidente Martín Vizcarra cuestionó que en cinco meses, el Congreso no haya aprobado los siete proyectos de ley que presentó el Ejecutivo y que están relacionados a reformas dentro del sistema de administración de justicia.

“Es imperdonable que tengan 5 meses estos proyectos de ley y no los vean siquiera en comisión ni les den un dictamen cuando todos los peruanos reclamamos una mejor justicia”, dijo en una entrevista a ATV.

Martín Vizcarra destacó que en la Comisión de Justicia del Congreso, presidida por Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio) ya se aprobaron los siete proyectos, mientras que en la Comisión de Constitución, con Rosa Bartra (Fuerza Popular) como presidenta, solo va uno.

“¿Cómo es posible que en más de 140 días en el Congreso de la República estén 7 proyectos de ley para mejorar el sistema de administración de justicia y la Comisión de Constitución haya visto uno? […] Al detener estos proyectos, ¿a quién le están haciendo daño? ¿A mí? En absoluto”, consideró el jefe de Estado.

El presidente aseguró que no es intención del Gobierno que sus iniciativas sean aprobadas sin modificaciones, sino que se lleve a cabo el debate para que se pueda ‘encauzar’ el sistema de administración de justicia.

Respalda a Salaverry

En otro momento, Martín Vizcarra respaldó la decisión que tomó el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, al haber autorizado la creación de nuevas bancadas en respeto a un fallo del Tribunal Constitucional (TC), algo que ha generado críticas desde Fuerza Popular.

“No es cuestión de estar de acuerdo o no. Tiene que hacerse si es una sentencia del TC. ¿Si no me gusta una sentencia no la aplico? Osea que si una ley no me gusta, ¿la ignoro? Estamos en un sistema de derecho”, destacó.

El jefe de Estado también destacó la posibilidad de crear nuevas bancadas en el Parlamento al considerar que, con su distribución actual, no representa al país.

“¿Qué cosa es el Congreso de la República? ¿No es una representación de la República? Y ahora, en este momento, ¿la distribución de fuerzas (en el Congreso) es representantiva de lo que sucede en el Perú?”, cuestionó.

Martín Vizcarra dijo que más que más bancadas, espera que se vean a congresistas que estén comprometidos con el Perú. En ese sentido, pidió a los parlamentarios que actúen ‘como les dicte su conciencia’.