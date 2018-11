Mark Vito: "Si mi delito es ser esposo de Keiko, condénenme a muerte"

Mark Vito, esposo de Keiko Fujimori y contra quien se evalúa el pedido fiscal de impedimento de salida del país por 36 meses, negó estar vinculado en el presunto delito de lavado de activos y afirmó que la investigación en la que también está incluido es únicamente por su vínculo afectivo con la lideresa de Fuerza Popular.

“Si mi delito es ser esposo de Keiko Fujimori, condénenme a la muerte, pero si mi delito es lavado de activos, les digo y ustedes lo saben, esto es falso. Yo no soy lavador, soy solo un gringo que trajo su capital para invertir en Perú. Soy solo un empresario que tuvo un poco de éxito”, aseveró cuando se le dio la palabra en la audiencia.

En ese sentido, Mark Vito aclaró los ingresos que tuvo desde que llegó a vivir al Perú y cómo con sus ahorros pudo comprar terrenos en Chilca, los cuales son cuestionados según la tesis de la fiscalía.

“Con estos ingresos tuve una buena capacidad de ahorro y ese ahorro es traído a Perú. Yo no lo dejé ahí, no invertí en otro país, lo invertí en la tierra de mi esposa, de mis hijas y ahora también mi tierra ¿Así o más clarito? (…) Tuve ingresos brutos de más de un millón de dólares y el fiscal dice que no tenía la plata para comprar un terreno de 179 mil dólares”, cuestionó.

Durante su explicación, el esposo de Keiko Fujimori utilizó la palabra “manzanitas” para detallarle al fiscal José Domingo Pérez que no ha cometido hechos ilícitos. El término empleado por Vito fue rechazado por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien le solicitó mayor respeto en la sesión.

“Voy a explicarles en manzanitas para que todos puedan entender y no quede la menor duda de que esta no es una sala de justicia, sino de ajusticiamiento”, indicó.

“Entiendo que usted puede no estar de acuerdo con lo que decida el juzgado pero esta es una sala de audiencias y debe tener respeto”, le reclamó el magistrado de investigación preparatoria.

Finalmente, Mark Vito negó cualquier intención de huir del país a raíz del deterioro de la salud de su madre (quien está hospitalizada en USA, según señaló), pero solicitó no se le quite la oportunidad de viajar en caso lo requiriera.

“¿No creen que ya fue demasiado? ¿Hasta dónde piensa llegar con este ajusticiamiento a mi familia? No solo quieren quitarle la mamá a mis hijas, también quieren quitarle este hijo a su madre”, señaló.

Momentos antes, el fiscal José Domingo Pérez había sustentado su pedido de impedimento de salida del país por considerar que requería la presencia de Mark Vito en el Perú para que sigan las investigaciones preliminares y por considerar que había ocultado información sobre su patrimonio.

“No está siendo investigado porque sea esposo de Keiko Fujimori. Eso es falso y pido un poco de ética a la defensa. Él está siendo investigado porque dudamos cómo ha adquirido el patrimonio que hemos determinado y subsiste la sospecha grave”, señaló el fiscal.