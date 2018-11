Violeta: Hubiera sido mejor no admitir a Donayre en Peruanos por el Kambio

El ex portavoz de Peruanos por el Kambio (PpK) Gilbert Violeta se pronunció sobre la renuncia de Patricia Donayre a la bancada oficialista, argumentando serios problemas de coordinación y por un incidente con él.

“Hubiera sido mejor no haberla admitido de inmediato a la bancada. Patricia Donayre será la primera congresista en integrar tres bancadas”, dijo al señalar que quien propuso integrarla de inmediato fue el actual ministro de Justicia, Vicente Zeballos.

En Canal N, Violeta también respondió a las críticas de Salvador Heresi, quien criticó su liderazgo asegurando que el trabajo del grupo parlamentario es “disfuncional” y respaldaba a Donayre tras un incidente en la Comisión de Justicia.

“En todos los grupos siempre hay ambiciones y celos. El señor Salvador Heresi quiere tomar la presidencia del partido. Terminemos de una vez con estas mezquindades que son ridículas. Si ese es su objetivo, que lo diga y ya. Un partido político no puede ser propiedad privada de nadie, no es propiedad ni de Kuczynski, ni de Heresi, ni de Violeta”, expresó.

Indicó que asumió la vocería de la bancada oficialista en momentos difíciles, cuando Fuerza Popular tenía arrinconado a PpK y exigía la renuncia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

“Siento que me aligera un peso que ha sido enorme en estos meses. Asumí la vocería en diciembre del año pasado en momentos difíciles, cuando nuestra bancada estaba prácticamente acorralada por la fuerza mayoritaria en el Congreso, Fuerza Popular, que pretendía vacar al presidente Kuczynski”, recordó.

Violeta reveló que Mercedes Araoz le pidió disculpas por las críticas públicas que hizo sobre su manejo de la vocería. “Fue una reacción particular de Mercedes Araoz y le acepté las disculpas con el mayor gusto”, refirió.

No obstante, el parlamentario oficialista dijo que le “avergüenza” como miembro de una bancada dar ese “penoso espectáculo”, luego de la renuncia de tres de sus integrantes en una semana.

“En un momento en que yo no estaba en el país, de repente se aprovechó estas circunstancias para decir todo eso. Me hubiera gustado que mis colegas me hubieran dicho todo eso en una reunión”, manifestó Violeta.