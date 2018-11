Violeta: Declaraciones de fiscal José Domingo Pérez fueron inapropiadas

El vocero de la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK), Gilbert Violeta, consideró que las declaraciones del fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, fueron “inapropiadas”.

“Las declaraciones de José Domingo Pérez fueron inapropiadas. No le compete a él este caso, sino al Congreso y a la Junta Nacional de Justicia, que aún no está operativa”, dijo.

En RPP Noticias, estimó que dentro del Ministerio Público hay una guerra interna y una muestra de ello fueron las declaraciones de José Domingo Pérez contra Chávarry.

“Al interior del Ministerio Público hay una guerra interna entre diversas facciones y el mejor ejemplo es que un fiscal de menor rango sale a cuestionar públicamente al fiscal de la Nación y este lo amenaza”, expresó Violeta

Como se recuerda, José Domingo Pérez indicó, luego de dictarse prisión preventiva contra Keiko Fujimori, que lo ocurrido debe “llamar a la reflexión” sobre la continuidad de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación.

Respecto al caso Chinchero y la supuesta acusación contra el presidente Martín Vizcarra, el legislador aseguró que la fallida concesión no generó ningún gasto al Estado peruano, por lo que señaló que se trata de una “cortina de humo” del Apra.

“¿Por qué tendríamos que tapar el caso Chinchero si no se ha gastado un sol? El caso está en un arbitraje. Me parece que es una cortina de humo y los compañeros buscan atacar al Gobierno para crear un escenario de desestabilización y reposicionarse”, estimó.

Caso Keiko Fujimori

Violeta remarcó que los 36 meses de prisión preventiva dictado por el juez Richard Concepción Carhuancho contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, “es legal porque se ajusta al derecho”, pero refirió que el magistrado pudo haber dictado arresto domiciliario.

No obstante, indicó que no le parece “apropiado” que el Poder Judicial televise este tipo de audiencias. “Se tiene que revisar si corresponde televisar o no. Yo creo que no. Hay una sobreexposición mediática”, manifestó.

Sobre el incidente con Patricia Donayre, quien exigió su renuncia de la vocería de la bancada oficialista, Violeta dejó en claro que no le avergüenza “pedirle disculpas a una mujer”. “No he sido de grosero ni le he faltado el respeto. En absoluto hice un comentario de corte sexual”, aseveró.

Finalmente, sobre el supuesto golpe de Estado denunciado por el Apra para hoy domingo, Violeta dijo con ironía: “Estoy caminando por las calles de Lima a ver si encuentro un tanque”.