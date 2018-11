Gilbert Violeta: "César Villanueva no entiende la importancia que tiene una bancada"

El exvocero de Peruanos por el Kambio (PpK), Gilbert Violeta, criticó al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, por considerar que el Ejecutivo no cuenta con una bancada ni un partido.

“[…] Para el referéndum coordiné con él César Villanueva, con el presidente, con el ministro Zeballos. En ocasiones he sido crítico y he dicho: ‘hasta aquí puedo defender’, más allá es indefendible. Creo que el premier no entiende bien la importancia que tiene una bancada”, manifestó en entrevista a Perú21.

Violeta minimizó, en este sentido, la condición de Villanueva como congresista de la República. “No significa que entienda a cabalidad la importancia del sistema parlamentario, habrá que preguntarle a él”, refirió.

Cabe precisar que César Villanueva afirmó la semana pasada que el Gobierno no tiene “ni bancada, ni partido”, pero tiene “la fortaleza de la transparencia”.

Por otro lado, Gilbert Violeta aseguró que los cuestionamientos que impulsaron su renuncia de la vocería de Peruanos por el Kambio (PpK) se debieron a que desde dicho cargo le “tocó el papel de poner orden”.

“Cuando apareció un audio con la conversación entre Salvador Heresi y César Hinostroza, el congresista Guido Lombardi pidió que se separara a Heresi y se le citara para sus descargos. Cuando traslado el pedido, Heresi reacciona lanzando una serie de ataques contra mi persona. El resultado: Heresi no volvió a la bancada y Lombardi no cedía en su pedido. Al final, los dos se terminaron yendo y culpándome a mí”, sostuvo.

Asimismo, respecto al episodio con la congresista Patricia Donayre, el congresista oficialista refirió que, pese a su renuncia de la bancada, es un caso cerrado para él, puesto que le pidió disculpas tras el incidente en la Comisión de Justicia.

Finalmente, Gilbert Violeta descartó que vayan a renunciar más congresistas a la bancada Peruanos por el Kambio, luego de una reunión donde se aseguró la permanencia de todos los presentes.

“Hemos tenido una reunión muy crítica sobre el comportamiento de cada uno, fraternalmente, claro. Fue dura la reunión, pero trabajaremos por la unidad de la bancada y la coherencia política. Quienes dijeron ‘voy a pensar sobre mi permanencia’, en la reunión aseguraron que no se iban. Al final, cada uno es libre de decidir”, indicó.