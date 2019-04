Violeta: Obviamente los testigos no fueron los aportantes de campaña de PpK

El congresista Gilbert Violeta (Concertación Parlamentaria) dijo que hay un “error” de parte de quienes consideran que hay irregularidades en el hecho de que personal colaborador de la campaña de Peruanos por el Kambio haya hecho depósitos de dinero en efectivo a pedido de su hermana, Giovanna Violeta.

Esto, ante el relato de varios testigos, entre ellos Jorge Bazán, exconserje del Instituto País que tenía un sueldo de S/1.500, y quien detalló según El Comercio que hizo depósitos de hasta S/40 mil por orden de Giovanna Violeta.

“Él no es el donante y puede haber otras diez personas porque hay un error. El señor Bazán, que era de mantenimiento de la oficina, obviamente no es el donante, el donante es otra persona que entrega una donación al candidato presidencial o a la gente de campaña, trae (el aporte) a la oficina y en la oficina se manda al banco para el depósito. Cuando se manda al banco, se utiliza a cualquier persona portapliego para que haga el depósito”, indicó el parlamentario.

De otro lado, Gilbert Violeta dijo que considera “surrealista” la denuncia que hizo una de las testigos de la investigación por presunto lavado de activos que se habría cometido en la campaña de Peruanos por el Kambio (PpK) en el 2016.

“Me suena eso, la verdad, a surrealista. La pregunta es quién puede estar interesado en hacer ese tipo de cosas”, comentó en una entrevista a RPP.

Según informó El Comercio, Francesca Storino, testigo clave de las indagaciones en la fiscalía, pidió garantías para su vida porque recibió una llamada de una persona desconocida amenazándola por “estaba hablando demasiado”.

“En una ocasión han intentado llevarse a mi hija menor del nido […]. Fue un señor. Nadie lo conocía […]. [Dijo] que yo le había mandado a recoger a la bebe. Como la directora me conoce, me llamó y me dijo: ‘Señora, a quién ha mandado a recoger a la bebe’. Le dije que yo no había mandado a nadie. Cuando salieron a la puerta, la persona ya no estaba. Eso fue dos o tres días después de que saliera el reportaje”, señaló, en referencia al día que se publicó que ella y otros colaboradores de la campaña hicieron depósitos a la cuenta del partido a pedido de Giovanna Violeta.

Gilbert Violeta, a pesar de calificar esta historia como “surrealista”, consideró que se le deberían otorgar las medidas de seguridad que pide Francesca Storino, quien fuera recepcionista del Instituto País y asistente personal de la hermana del legislador.

“Si fuese así, que se le den las garantías. ¿Cómo podríamos generar algún tipo de oposición a algo así? Si alguien cree que su integridad física está en riesgo, las autoridades tienen que brindarle las garantías del caso”, indicó.