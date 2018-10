Villanueva descarta que evalúen declarar en emergencia el Ministerio Público

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, negó que el Ejecutivo esté evaluando algún proyecto de ley que plantee declarar en emergencia el Ministerio Público y que plantee que todos los jueces supremos renuncien a sus cargos.

Esto en respuesta a una acusación que hizo la Célula Parlamentaria Aprista este jueves contra el Ejecutivo por, supuestamente, estar preparando un proyecto de ley para intervenir a través de un estado de emergencia el Ministerio Público.

“Nada, absolutamente nada de eso nosotros, como Ejecutivo, lo hemos discutido. Nada, nadie. Lo habrán presentado como se presentan cientos de propuestas”, señaló César Villanueva en entrevista a ATV.

El primer ministro dijo no tener conocimiento de cuál fue el origen del documento que presentaron los apristas al hacer pública su denuncia.

“No lo he visto yo, no ha pasado ni por el Consejo de Ministros. Nosotros no hemos visto eso y ni lo hemos pensado”, señaló. También comentó que tampoco se ha visto a nivel de la reunión que se lleva a cabo entre todos los viceministros del Gabinete.

César Villanueva reiteró que la única expresión que ha tenido el presidente Martín Vizcarra hacia el Ministerio Público fue una opinión a favor de que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, se aparte temporalmente de su cargo mientras se llevan a cabo las investigaciones sobre su presunta relación con la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

“El Gobierno no influye absolutamente en nada. Tiene respeto a la autonomía de la acción judicial del Ministerio Público, con sus aciertos y sus errores. Son sus decisiones y tenemos que dejarlos actuar”, concluyó.