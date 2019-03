Vieira habría pedido US$20 mil a su primo para levantarle sanción

Este domingo se difundió un audio que evidenciaría que el congresista no agrupado Roberto Vieira cobró 20 mil dólares a su primo y empresario Guillermo Venegas Viera, a cambio de levantar una sanción administrativa impuesta por el Ministerio de Producción (Produce) a la embarcación Ponce II que se dedica a la pesca de bacalao, entre otras especies.

Según detalló el reportaje de “Panorama”, la pesca de bacalao es un ‘círculo cerrado’, puesto que solo existen seis barcos artesanales que se dedican a ello y no quieren repartir lo que capturan. A raíz de esto, el año pasado el Ministerio de Producción le inició un proceso administrativo a la embarcación de Venegas por “no pescar lo suficiente” en el año 2016, pese a que su permiso se lo entregaron en noviembre de 2016, un mes antes de terminar el año.

La “caducidad del permiso de pesca” le llegó el último 4 de febrero. En ese contexto, Guillermo Venegas sospechó que su primo, el parlamentario, podría estar detrás de esta sanción, ya que el 26 de noviembre de 2018 lo vio junto con los bacaleros ingresar al Ministerio de la Producción.

Ante dicha situación, Venegas recurrió a su primo Roberto Vieira y este le ofreció a su primo solucionarle el problema de la sanción administrativa en dos días, a cambio de US$25 mil que debería transferirle a otra prima residente en Estados Unidos.

“Congresista Vieira: Ya mira, escúchame… este… dile que me dé 15. Pídele 20, agárrate tú cinco.

Chicho: Primo, pa’ mí no porque si tú nos pones activos, a mí también me ayudas. ¿Me entiendes?

Congresista Vieira: Ya 15. Dile que me dé 15.

Chicho: Tú le has ofrecido, por eso le dije a él…

Congresista Vieira: Dame cinco mañana y los 10 contraentrega, pero me vienes acá a entregar los papeles. Nada por teléfono, como que no existe, huevón”.

Al ser consultado al respecto por “Panorama”, el legislador Vieira no negó que existió la conversación con su primo y se habló de esa cantidad de dinero; no obstante, detalló que ese dinero lo solicitó para contratar a un abogado especialista en estos temas. En ese sentido, el parlamentario aseguró que las conversaciones están editadas y por eso no se le escucha hablar de contratar un especialista.

“A lo que voy es que han pasado un extracto, el dinero es para contratar a un abogado, amigo mío, especialista en derecho pesquero para que, apelando ahora, porque ya se perdió en el Ministerio de Pesquería, ya está archivado […] Entonces, el abogado, amigo mío, especialista era el que les iba a hacer este servicio, porque hasta ahora ha quedado en nada este servicio”, explicó Vieira.