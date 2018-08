Víctor Prado: "Mentiras o faltas éticas en altos funcionarios son inaceptables"

El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, consideró que ningún alto funcionario debería incurrir en mentiras o faltas éticas, al comentar la situación del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Aunque señaló que no podía opinar específicamente sobre la permanencia de Chávarry en el cargo por representar al Poder Judicial, Víctor Prado recordó las declaraciones que hiciera el cardenal Pedro Barreto.

“Él se muestra contra la minimización (de estos casos). Yo he escuchado a un fiscal decir que no importa que mienta, que hay mentiras de diferente nivel, y a otro decir ‘Yo no he cometido ningún delito’, solo infracciones éticas’. Ni lo uno ni lo otro pueden aceptarse en funcionarios de ese nivel”, dijo Víctor Prado en declaraciones a RPP.

En los últimos días, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, reconoció que mintió al haber negado tener conocimiento de la reunión en la que participó y que se llevó a cabo en casa del empresario Antonio Camayo. Sin embargo, consideró que ese “error” no era justificación para una renuncia. Esta posición fue respaldada por otro fiscal supremo, Tomás Gálvez.

“Ese hecho ni constituye una infracción que amerite su destitución ni es delito […] Tendría que ser una mentira de tal trascendencia que lo descalifique (a Pedro Chávarry)”, había señalado Tomás Gálvez el 26 de julio.

En otro momento, el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, exhortó al presidente de la República, Martín Vizcarra, y al Congreso que agilicen las gestiones para que se apruebe y se lleve a cabo el consejo nacional para evaluar la reforma del sistema de administración de justicia.

“Ahí es donde vamos a conciliar las propuestas y ahí debemos llamar a los que tienen una alternativa que ofrecer”, comentó el titular del Poder Judicial haciendo referencia a la sociedad civil.