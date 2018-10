Víctor Prado: "Una extradición como la de Hinostroza tomaría dos años"

El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, estimó que la extradición del destituido juez supremo César Hinostroza de España al Perú podría tardar dos años.

En entrevista al diario El Comercio, Víctor Prado desestimó que el proceso para extraditar a César Hinostroza vaya a durar menos de un año. “Eso es muy optimista, una extradición como la de Hinostroza tomaría dos años”, precisó.

“Cuando se habla de extradición no tenemos límites. Es un procedimiento engorroso que abarca una parte administrativa, una parte judicial y, finalmente, una decisión política”, justificó.

Asimismo, resaltó que la responsabilidad sobre la fuga del ex magistrado también recaería en el despacho de la Fiscalía de la Nación, presidida por Pedro Chávarry.

“Según la Constitución, quien acusa a los aforados es el fiscal de la Nación. Él desarrolló una inhibición y recién entonces correspondía a un fiscal supremo actuar. La detención internacional tiene un plazo para mantenerse y para pedir la extradición. Aquí todos deben ponerse las pilas”, puntualizó.

Advirtió que el caso Hinostroza no sería una excepción y enfatizó en la necesidad de un trabajo de contrainteligencia y un cambio en las dinámicas de los sistemas de control.

“La infiltración de la corrupción, de la criminalidad organizada en instituciones públicas no es un suceso aislado ni finito en el tiempo”, aseguró Víctor Prado.

Retiro de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción

La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) podría dejar de contar con la participación del Poder Judicial. Víctor Prado consideró que, pese a liderar la CAN, “no tiene mucha expectativa” en dicha institución.

“Si la CAN calara en la vida nacional, no estaríamos pasando lo que pasamos. Circunstancialmente la preside el Poder Judicial pero si yo pudiera, sencillamente me apartaría de la CAN. Hay que tener organismos activos, no unos que se reúnan cada seis meses y sin efectos”, manifestó.

“Meditaré seriamente la presencia del Poder Judicial en la CAN. No conozco los mecanismos para salir, pero tenemos que hacer más cosas que sentarnos y pasar hora para oír expresiones como las de la última vez [de la congresista Yeni Vilcatoma]”, finalizó.