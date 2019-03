Víctor Andrés García Belaunde tuvo altercado con pastor evangélico en el Congreso

El congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) protagonizó hoy un incidente con el pastor evangélico Claudio Solla en el Parlamento.

El religioso, que en redes sociales se identifica como el presidente del ‘movimiento político Perú Nuevo’, le exigió al parlamentario que lo escuche por un reclamo contra “Nuevo Perú” por ‘apropiarse del nombre de su agrupación’. Este hecho obligó a que la seguridad del legislador lo intervenga.

“Usted no puede darme la espalda como me la está dando la ONPE. Señor congresista yo le he pedido a usted, por qué me rechaza si yo estoy conversando”, exclamó Solla en Pasos Perdidos.

Trascendió luego del impasse que Solla ingresó al Legislativo sin haberse identificado a su ingreso. Según informó Canal N, el pastor evangélico ingresó por la puerta principal burlando al personal policial del Congreso.

“(García Belaunde) es un congresista que me representa aquí en Lima y yo he venido a él a pedirle que me ayude. Ingresé al Parlamento por la puerta principal. No me pidieron ninguna identificación. Cómo es grave si esto es el Congreso de todos los peruanos. Si tú entras y nadie te pide nada, entras pues”, señaló tras ser retirado del Legislativo.

Al ser consultado al respecto, el comandante Abraham Pozo, jefe de seguridad de los Exteriores del Congreso, se abstuvo de brindar más declaraciones; sin embargo, indicó que el Congreso tiene varios accesos y tendría que verificar que Solla ingresó sin que se le pida identificación.