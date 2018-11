García Belaúnde presenta proyecto para eliminar multas por no votar

El congresista Víctor Andrés García Belaúnde, de Acción Popular, presentó esta mañana una iniciativa legislativa que busca eliminar toda multa, sanción económica y/o administrativa al ejercicio del derecho al voto en elecciones generales, municipales, consultas populares, colegios profesiones y asociaciones en general.

“Los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero que no emitan su voto son considerados como omisos al sufragio. No se pagará ningún tipo de multa por no tener la calidad de omiso al sufragio. Asimismo, no se impondrá ninguna sanción administrativa y accesoria, ni restricciones a trámites de ningún tipo”, se lee en el documento respecto a la modificación del artículo 2 de la Ley 26859 que pretende realizar.

Actualmente, si un ciudadano mayor de 18 años y menor de 70 no ejerce su derecho al sufragio se ve en la obligación de pagar una multa ante el Jurado Nacional de Elecciones según la clasificación del distrito en el que reside. La escala, según los últimos comicios, se divide en distrito no pobre: S/83, distrito pobre no extremo S/ 41.50 y distrito pobre extremo S/20.75.

El proyecto de ley presentado por García Belaúnde recuerda que aquellas personas que deben multas por no haber votado o por no haber asistido a su labor como miembros de mesa, no podrán acceder a ningún servicio relacionado con el estado civil.

(Documento: Congreso) El parlamentario explicó que su proyecto no busca quitar la obligatoriedad del voto en el Perú, sino se busca remover la penalidad.

“No quita la obligatoriedad [al voto], lo que se quita es la penalidad que es diferente. Sigue siendo obligatorio el voto, pero no se penaliza. En una época de crisis, donde se han perdido 30 mil puestos de trabajo, donde 360 mil jóvenes se han ido a la informalidad, donde sus sueldos no han subido, donde la inflación sigue estando presente, no puedes estar cobrándole a un señor que no puede ir a votar”, sostuvo García Belaúnde.

“No puedes penalizar el no ejercicio de una votación, porque eso es afectar el bolsillo de las personas y es quitarle la opción de poder faltar en caso de urgencia y necesidad”, añadió.

Finalmente, explicó que el trámite del proyecto, que lleva las rubricas de los 5 integrantes de Acción Popular, ya no depende de él, sino de las comisiones respectivas y reconoció haber conversado de esta iniciativa con colegas de diversas bancadas.

“Hay posiciones diversas, pero espero que se pueda debatir tras su paso por comisiones”, manifestó.